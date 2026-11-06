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Кими Антонели зададе темпото в Бразилия, Норис и Верстапен го следват

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Спорт
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Световният шампион за 2026 година записа обиколка за 1:10.763 минути на пистата в Сао Пауло.

Кими Антонели зададе темпото в Бразилия, Норис и Верстапен го следват
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Кими Антонели с Мерцедес даде най-добро време във втората свободна тренировка преди Гран при на Бразилия във Формула 1. Световният шампион за 2026 година записа обиколка за 1:10.763 минути на пистата в Сао Пауло и изпревари с около четвърт секунда Ландо Норис. Британецът завърши втори, само на 0.006 секунди пред третия Макс Верстапен.

Сесията не премина по най-добрия начин за Ферари. Люис Хамилтън изпита затруднения със загряването на гумите, докато съотборникът му Шарл Льоклер, за когото това беше първо участие в тренировка, след като стана баща, попадна в ситуация с болида на Хаас, управляван от дебютанта Рафаел Камара. Инцидентът ще бъде разгледан от стюардите.

Двата автомобила на Ферари заеха съответно шеста и седма позиция в подреждането. Габриел Бортолето, Исак Хаджар и Оливър Беърман допълниха първите десет.

По време на тренировката имаше информация за лек валеж, но дъждът не се засили и не повлия сериозно на условията на пистата. За събота и неделя обаче прогнозите предвиждат по-силна буря.

Припомняме, че миналата седмица Антонели стана най-младият световен шампион в историята на Формула 1.

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#Андреа Кими Антонели #Формула 1 сезон 2026 #Ландо Норис #Макс Верстапен

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