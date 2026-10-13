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Класиране за Финалите на WTA е голямата цел пред Ига Швьонтек

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Спорт
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Бившата №1 в света заема десетото място в класирането за турнира, който тази година ще се проведе в Рияд.

ига швьонтек отпадна рано маями обрат сънародничка
Снимка: AP Photo
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Ига Швьонтек е изправена пред реалната възможност да пропусне Финалите на Женската тенис асоциация (WTA) за първи път от 2020 година насам. Бившата №1 в света обаче е амбицирана да приключи сезона по възможно най-добрия начин и да увеличи шансовете си за участие в заключителния турнир на годината.

Полякинята, която има шест титли от Големия шлем, спечели само един турнир през настоящия сезон – в Канада през август. Освен това 25-годишната тенисистка не успя да достигне до полуфиналите в нито един от четирите турнира от Големия шлем.

Швьонтек триумфира във Финалите на WTA през 2023 година и участва във всяко издание на надпреварата от 2021-а насам. В момента обаче тя заема десетото място в класирането за турнира, който тази година ще се проведе в Рияд. При оставащи само четири свободни позиции от общо осем полякинята ще трябва да навакса изоставането си в заключителните седмици от сезона.

„Разбира се, наясно съм със ситуацията и би било чудесно да се класирам за Финалите. Това със сигурност е моята цел“, заяви Швьонтек преди началото на турнира в Ухан.

„За първи път се сблъсквам с подобна ситуация. Предизвикателство е, но го възприемам като нещо положително и съм силно мотивирана. Предстоят още няколко турнира“, добави полякинята, цитирана от агенция „Ройтерс“.

#Финали на WTA в Рияд 2026 # Ига Швьонтек

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