Кой трябва да заеме поста на служебен премиер?

Дни ни делят до новият кръг от консултации с парламентарно представените партии във връзка с назначаването на служебен премиер от президента Илияна Йотова. Петима дадоха съгласие да заемат поста. Това са подуправителят на БНБ Андрей Гюров, председателят на Сметната палата Димитър Главчев, неговите заместници Маргарита Николова и Силвия Къдрева, както и зам.-омбудсманът Мария Филипова.

Парламентарно представените партии обаче са разделени по въпроса кой трябва да влезе в сградата на "Дондуков 1".

Румен Христов от ГЕРБ-СДС заяви, че решението в ръцете на президента Илияна Йотова.

Ивайло Мирчев от ДБ посочи, че логичният избор от гледна точка на честността на изборите е Андрей Гюров. Това е единственият човек, когото съм виждал да няма никакви зависимости от Пеевски.

Петър Петров от "Възраждане" също смята, че най-приемлив за поста на служебен премиер е Андрей Гюров.

Вижте повече в прякото включване на Николай Минков.

