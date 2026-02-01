Замърсяване с мазут на плаж "Кабакум" край Варна. Изтичането на нефтения продукт е станало вчера в колекторно съоръжение за дъждовна вода, което се излива на плажната ивица. Установено е, че източникът на замърсяването е хотел над плажа, който се отоплява с мазут. От полицията разследват дали има данни за извършено престъпление или става въпрос за авария. От Главната дирекция "Аварийна и спасителна дейност" уточняват, че малко над 200 квадратни метра е ивицата от замърсен пясък, а приблизително от 4 до 20 кубика е количеството на замърсения от нефтопродукт пясък, който трябва да бъде почистен.

Илия Коев, зам.- кмет на Община Варна:

“За щастие замърсяването не е стигнало до морската вода и в момента мръсният пясък се събира.

БНТ: Къде ще бъде извозен замърсеният пясък?

"За сега ще бъде съхраняван при нас в “Защита на населението” в Община Варна, а след това ще бъде предаден на специализирана фирма за обработка".