Земетресение е регистрирано в района на Бургас

Земетресение с магнитуд 3,0 е регистрирано в района на Бургас, съобщават от Националния институт по геофизика, геодезия и география при Българската академия на науките (НИГГГ-БАН).

По данни на Националния сеизмологичен център към НИГГГ-БАН земетресението е станало днес в 18:17 часа.

Епицентърът е на 10 километра от Айтос, на 50 километра от Ямбол и на 330 километра от София, информират сеизмолозите от Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН.