От днес се разплащаме само в евро: Как се справят търговци и клиенти в Благоевград?

от БНТ , Репортер: Станислава Николова
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
От днес се разплащаме само в евро: Как се справят търговци и клиенти в Благоевград?
От днес се разплащаме единствено в евро. В полунощ изтече т. нар. "период на двойно обращение", по време на който след влизането ни в еврозоната търговците приемаха за плащане както левове, така и евро. Различен ли е днешният ден от вчерашния за търговци и клиенти в Благоевград.

В първия ден, в който еврото е единствената официална валута, разплащането става само в евро. А търговците са длъжни да върнат рестото отново във евро.

Левът не е изцяло загубен. До края на юни има възможност да бъдат обменени в банките без такси. Каква е ситуацията в Благоевград?

Тук търговците очакваха с нетърпение деня, в който ще има само една валута.

Вижте повече във прякото включване на Станислава Николова.

