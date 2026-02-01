Днес отдаваме почит на жертвите на тоталитарната система. Председателят на Народното събрание Рая Назарян също почете загиналите.
В социалните мрежи тя написа, че на 1 февруари сме по-категорични от всякога, че това никога повече не трябва да се повтори.
"Отдаваме нашата почит на жертвите на комунистическата диктатура с ясното съзнание, че сме в дълг към тяхната памет", пише Рая Назарян.
"Политиката не трябва да разделя хората, а да ги обединява. Поклон пред паметта на жертвите на всяка форма на политически терор", се казва още в поста на председателя на Народното събрание.
Денят ще бъде отбелязан в цялата страна с различни възпоменателни събития.