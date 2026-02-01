БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Днес отдаваме почит на жертвите на тоталитарната система

Днес отдаваме почит на жертвите на тоталитарната система
Слушай новината

Днес отдаваме почит на жертвите на тоталитарната система. Председателят на Народното събрание Рая Назарян също почете загиналите.

В социалните мрежи тя написа, че на 1 февруари сме по-категорични от всякога, че това никога повече не трябва да се повтори.

"Отдаваме нашата почит на жертвите на комунистическата диктатура с ясното съзнание, че сме в дълг към тяхната памет", пише Рая Назарян.

"Политиката не трябва да разделя хората, а да ги обединява. Поклон пред паметта на жертвите на всяка форма на политически терор", се казва още в поста на председателя на Народното събрание.

Денят ще бъде отбелязан в цялата страна с различни възпоменателни събития.

#1 февруари #жертви на комунизма #социализъм

