МВнР: България успешно съдейства за връщането при майката на изведено от родителска грижа дете в Норвегия

България успешно съдейства за връщането при майката на изведено от родителска грижа дете в Норвегия, съобщиха от МВнР.

Седем години след принудителната раздяла между майка и нейната вече 13 годишна дъщеря историята има успешен край. Норвежките служби за закрила на детето извеждат момичето от родителска грижа от бащата – норвежки гражданин, през 2019 г. Оттогава досега детето е местено 6 пъти.

Извеждането става без знанието на майката, като по това време родителите са разведени.

Родителите – заедно и поотделно, безуспешно водят през годините съдебни и извънсъдебни битки, за да си върнат детето.

Откакто майката се обръща за съдействие към посолството на България в Осло през март 2025 г., са предприети целенасочени, комплексни и максимално възможните в дипломатическата и консулска практика действия за подпомагане постигането на положително разрешение за защита на интересите и благосъстоянието на детето.

Българската страна приема като успех на справедливостта окончателното връщане на детето при майка му и като израз на привързаността на норвежката страна към универсалните принципи на върховенството на правото и хуманизма, на зачитането на правата на човека и стремеж за осигуряване на благоденствието на всяко дете.