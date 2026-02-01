православната църква чества трифоновден

На 1 февруари Българската православна църква чества Трифоновден - празник в чест на свети Трифон. Традицията за Трифон Зарезан се спазва и на 14 февруари.

Празникът е включен към цикъл от три последователни дни, наречени Трифунци - на 1 февруари - Трифоновден, на 2 февруари - Сретение Господне и на 3 февруари - Свети Симеон. Народният празник Трифон Зарезан се почита от лозарите, соколарите, градинарите и кръчмарите. В България е запазено и отбелязването на празника Трифон Зарезан на 14 февруари.

Свети мъченик Трифон се родил около 225 г. в с. Комсада, близо до гр. Апамия, в малоазийската област Фригия, Римската империя. Родителите на св. Трифон били дълбоко вярващи християни и отрано се потрудили над своето чедо да разгорят в сърцето му любов и преданост към Бога. Трудът на родителите скоро дал своя плод.

Свети Трифон бил още дете, когато по негова молитва Бог вършел чудеса. Римският император Гордиан (238-244) не бил християнин, но не преследвал последователите на Иисус. И Бог му сторил милост за това. Той имал дъщеря Гордиана - умна и хубава. За нея идвали видни и прославени момци. Но в това време тя тежко заболяла душевно. Мъченица и терзана, тя се хвърляла в огън, хвърляла се и във вода от мъка. Идвали най-способни лечители, но накрай родителите ѝ се убедили, че за болестта ѝ няма лек. Тя обаче непрестанно повтаряла едно и също: "Никой не може да ме излекува, освен Трифон."

Тези думи отдавали на душевното ѝ страдание и ги отминавали без внимание. Но когато нямало вече какво да правят, императорът наредил да се провери навсякъде из империята има ли такъв човек Трифон, който лекува болни, и да го доведат. Св. Трифон тогава бил 17-годишен. Довели го в Рим. И понеже Бог тъкмо чрез него дал изцеление на Гордиана от тая болест, истинността на обясненията му, че живият и истинският Бог, в когото вярват християните, е излекувал девойката, била очевидна за всички. Мнозина повярвали и се кръстили.

Императорският дом се изпълнил с радост. Благоволението на императора към християните станало толкова явно, че вече го смятали за таен християнин. Той дарил богато свети Трифон и с благодарност го изпратил у дома му. Но сърцето на юношата било чуждо за богатството, затова той раздал из пътя си всичко на нуждаещите се. Свети Трифон се счита за пазач на лозята и празникът е в негова чест.