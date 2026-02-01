БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Православната църква чества Трифоновден

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
A+ A-
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Запази

Традицията за Трифон Зарезан се спазва и на 14 февруари

православната църква чества трифоновден
Снимка: БГНЕС/Архив
Слушай новината

На 1 февруари Българската православна църква чества Трифоновден - празник в чест на свети Трифон. Традицията за Трифон Зарезан се спазва и на 14 февруари.

Празникът е включен към цикъл от три последователни дни, наречени Трифунци - на 1 февруари - Трифоновден, на 2 февруари - Сретение Господне и на 3 февруари - Свети Симеон. Народният празник Трифон Зарезан се почита от лозарите, соколарите, градинарите и кръчмарите. В България е запазено и отбелязването на празника Трифон Зарезан на 14 февруари.

Свети мъченик Трифон се родил около 225 г. в с. Комсада, близо до гр. Апамия, в малоазийската област Фригия, Римската империя. Родителите на св. Трифон били дълбоко вярващи християни и отрано се потрудили над своето чедо да разгорят в сърцето му любов и преданост към Бога. Трудът на родителите скоро дал своя плод.

Свети Трифон бил още дете, когато по негова молитва Бог вършел чудеса. Римският император Гордиан (238-244) не бил християнин, но не преследвал последователите на Иисус. И Бог му сторил милост за това. Той имал дъщеря Гордиана - умна и хубава. За нея идвали видни и прославени момци. Но в това време тя тежко заболяла душевно. Мъченица и терзана, тя се хвърляла в огън, хвърляла се и във вода от мъка. Идвали най-способни лечители, но накрай родителите ѝ се убедили, че за болестта ѝ няма лек. Тя обаче непрестанно повтаряла едно и също: "Никой не може да ме излекува, освен Трифон."

Тези думи отдавали на душевното ѝ страдание и ги отминавали без внимание. Но когато нямало вече какво да правят, императорът наредил да се провери навсякъде из империята има ли такъв човек Трифон, който лекува болни, и да го доведат. Св. Трифон тогава бил 17-годишен. Довели го в Рим. И понеже Бог тъкмо чрез него дал изцеление на Гордиана от тая болест, истинността на обясненията му, че живият и истинският Бог, в когото вярват християните, е излекувал девойката, била очевидна за всички. Мнозина повярвали и се кръстили.

Императорският дом се изпълнил с радост. Благоволението на императора към християните станало толкова явно, че вече го смятали за таен християнин. Той дарил богато свети Трифон и с благодарност го изпратил у дома му. Но сърцето на юношата било чуждо за богатството, затова той раздал из пътя си всичко на нуждаещите се. Свети Трифон се счита за пазач на лозята и празникът е в негова чест.

#църковен празник #Трифон Зарезан #Трифоновден

Последвайте ни

ТОП 24

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
След интервюто на Румен Радев в "Панорама": Как разчетоха думите му политиците?
3
След интервюто на Румен Радев в "Панорама": Как разчетоха...
Претендентите за "Евровизия": България избира кой ще отиде на конкурса във Виена
4
Претендентите за "Евровизия": България избира кой ще...
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на Australian Open при юношите
5
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на Australian Open...
Как ще се отразят на бъдещите пенсии промените в Кодекса за социално осигуряване?
6
Как ще се отразят на бъдещите пенсии промените в Кодекса за...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
2
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
3
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
4
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
5
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
6
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...

Още от: Общество

DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Протест пред ВМА под наслов "Мая, не сме те забравили" Протест пред ВМА под наслов "Мая, не сме те забравили"
Чете се за: 01:45 мин.
Как ще се отразят на бъдещите пенсии промените в Кодекса за социално осигуряване? Как ще се отразят на бъдещите пенсии промените в Кодекса за социално осигуряване?
Чете се за: 12:55 мин.
Претендентите за "Евровизия": България избира кой ще отиде на конкурса във Виена Претендентите за "Евровизия": България избира кой ще отиде на конкурса във Виена
12684
Чете се за: 01:47 мин.
Невидим риск зад волана: Течности за чистачки с високо съдържание на метанол се продават в магазините Невидим риск зад волана: Течности за чистачки с високо съдържание на метанол се продават в магазините
Чете се за: 03:02 мин.
Край на българския лев: От 1 февруари плащанията са само и единствено в евро Край на българския лев: От 1 февруари плащанията са само и единствено в евро
Чете се за: 04:12 мин.

Водещи новини

DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Край на българския лев: От 1 февруари плащанията са само и единствено в евро Край на българския лев: От 1 февруари плащанията са само и единствено в евро
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
След интервюто на Румен Радев в "Панорама": Как разчетоха думите му политиците? След интервюто на Румен Радев в "Панорама": Как разчетоха думите му политиците?
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Протестът край Телиш: Хора от цялата страна поискаха ужасът по пътищата да спре Протестът край Телиш: Хора от цялата страна поискаха ужасът по пътищата да спре
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Големи части на Украйна са без ток, метрото в Киев спря работа
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Как ще се отразят на бъдещите пенсии промените в Кодекса за...
Чете се за: 12:55 мин.
Общество
Досиетата "Епстийн" – милиони страници документи и...
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ