От вторник започват разговорите между президента и...
ТЪРСИ СЕ СЛУЖЕБЕН ПРЕМИЕР

От вторник започват разговорите между президента и партиите за избора на служебен премиер

вторник започват разговорите президента партиите избора служебен премиер
От вторник започват консултациите с парламентарно представените партии във връзка с конституционната процедура по назначаването на служебен премиер. Това обяви пред журналисти в село Делчево президентът Илияна Йотова.

В петък приключиха срещите на държавния глава с кандидатите по Конституция за служебен премиер. Според т.нар. "домова книга" право да заемат поста имат председателят на Народното събрание; управителят или подуправителите на Българската народна банка; председателят и заместник-председателите на Сметната палата; омбудсманът и неговият заместник. Йотова получи съгласие от петима от тях и предстои да вземе решение за избор на служебен премиер след разговор и с парламентарно представените партии, както е по Конституция.

Йотова подчерта днес пред медиите, че разговорите с всички кандидати са били сериозни, съдържателни по широка палитра от теми – от най-належащите въпроси пред България през следващите месеци до най-важния за един служебен кабинет въпрос – връщането на доврието на гражданите в изборите и осигуряването на честен и прозрачен изборен процес.

"Нямаше разлика между кандидатите, които казаха „не“ и кандидатите, които казаха „да“. Всички бяха изключително отговорни, защото предстоят много важни решения, свързани с по-нататъшното въвеждане на еврото. Това, че от днес ще работим само с евро, не означава, че сме си свършили работата. Говорихме и за това как ще се преодолее и ценовият шок, защото рефлектира директно върху българските граждани", коментира Йотова.

Сред обсъжданите теми с кандидатите е и позицията на България относно външната политика. Оттук нататък предстоят много важни решения в международен план, подчерта Йотова.

Тя посочи, че с кандидатите, заявили готовност да заемат поста на служебен премиер, е обсъден и въпросът за преодоляването на проблемите с изборния процес, включително в контекста на готвените промени в законодателството.

"Моята идея е максимално служебният министър –председтел да отговори на очакванията на българските граждани и справянето с тази най-важна задача", отбеляза президентът.

Относно отговорността, Йотова заяви:

"Ще имат помощта на президентската институция, но това не е моят избор. Изборът на следващия служебен министър-председател е избор на Народното събрание. Защото те гласуваха тези промени в Конституцията като длъжностни лица, които трябва да поемат този пост, както и процедурата и правилата по които това да става".

Йотова подчерта, че затова и разговорът с парламентарно представените партии е от изключителна важност.

Попитана дали ще наложи „вето“ на промените в изборното законодателство, Йотова заяви:

"Нека да видим какво ще остане в Изборния кодекс. Струва ми се, че след протестите и ако всички казват, че са разбрали гласа на хората, трябва да направят така текстовете, че максимално да гарантират честния изборен процес. Не мога да кажа предварително".

"Не виждам защо от сега трябва да се правят текстове, които няма да са работещи или залагат мини. Всички ще ходят на избори, всички ще имат отговорността към своите избиратели и трябва да се съобразяват", каза още Йотова.

Тя коментира и интервюто на президента(2017-2026 г.) Румен Радев в предаването "Панорама" по БНТ в петък. По думите й това, което е видяла е точна диагноза, категорична и ясна заявка и част от решението.

