Кристиан Димитров: Паузата идва в добър момент за нас

Капитанът на Левски Кристиан Димитров коментира тежкото поражение с 0:3 от ЦСКА в двубоя от 13-ия кръг на Първа лига. Защитникът поднесе извинения към привържениците на "сините“ и посочи пропуснатите положения като един от факторите за загубата.

"Искам да се извиня на феновете. Лош старт. Имахме положения, но не успяхме да ги реализираме, а те го направиха. Променихме няколко неща след първата част, но загубихме мача“, заяви Димитров.

Бранителят призна, че натоварената програма се е отразила на физическото състояние на футболистите, но подчерта, че това не може да служи като оправдание за резултата.