Теодор Иванов: Борихме се повече и закономерно спечелихме

Защитникът на ЦСКА Теодор Иванов коментира категоричната победа с 3:0 над Левски в двубоя от 13-ия кръг на Първа лига. Младият футболист изрази задоволството си от представянето на „червените“, които оглавиха временното класиране след успеха над големия си съперник.

Иванов, който асистира за откриващото попадение на Макс Ебонг, отдаде заслуженото на своите съотборници и привържениците на ЦСКА, като подчерта значението на себераздаването в подобни двубои.

"Един прекрасен финал преди паузата за националните отбори. Беше ни доста тежко, но показахме голямо сърце от нас и нашите фенове. Бяхме по-добри в завършващата фаза. Борихме се повече и закономерно спечелихме“, заяви защитникът.

Той коментира и представянето си в индивидуалните единоборства срещу футболистите на Левски.

"Този мач се играе на сърце. Те си помислиха, че съм прекалено бавен, но аз не съм такъв“, допълни Иванов.

След победата ЦСКА събра 34 точки и излезе начело в Първа лига, изпреварвайки Левски, който остана с 32 пункта и мач по-малко.