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АФЕРАТА "БАБА АЛИНО"

КУБ: Няма отнети никакви имоти от корпорацията

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От корпорация КУБ излязоха с официална позиция до медиите във връзка с появила се в последните дни информация от Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ).

"Категорично заявяваме, че не става въпрос нито за КУБ Корпорация, нито за отнет наш имот.

Видимо от съобщението на комисията става въпрос за случай, чиято давност е от 2013-2014 г. и следователно няма никакво касателство към нашата компания или който и да било от проектите ѝ. В случая се упоменават и лица, осъдени - очевидно за престъпна дейност, с инициали, и се съобщава, че посочените имоти са придобити (очевидно доказано по съдебен път, след като вече е на ред КОНПИ) в резултат на престъпна дейност преди 12-13 г.

Местността "Баба Алино" и КУБ Корпорация не са тъждествени помежду си. В "Баба Алино" има десетки имоти и собственици - голяма част от които постоянно живеещи там, които нямат никакво касателство към КУБ Корпорация, освен факта, че с тях споделяме една и съща територия, в която няма сметосъбиране и улична регулация, и споделяме едни и същи инфраструктурни неволи", пише в съобщението на КУБ.

#Аферата "Баба Алино" #организацията КУБ #КОНПИ #отнето имущество

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