Ланс продължава негативната серия и в Лига 1

Олимпик Марсилия победи Ланс с 2:1 като гост в последния мач от 10-ия кръг на френската Лига 1. Тимът на Бруно Женесио записа пети пореден успех в първенството благодарение на попадения на Амин Гуири и Кейлиан Абдала. За домакините се разписа Флориан Товен, който обаче не успя да предотврати поредното разочарование за своя отбор.

Двубоят на „Болар-Делелис“ дойде само четири дни, след като Ланс претърпя унизителна загуба с 1:9 от Комо в Шампионската лига. Феновете на домакините бурно изразиха недоволството си от резултатите на Ланс, който стартира сезона с големи амбиции.