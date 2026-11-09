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Ланс продължава негативната серия и в Лига 1

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Олимпик Марсилия задълбочи кризата в Ланс

ланс продължава негативната серия лига
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Олимпик Марсилия победи Ланс с 2:1 като гост в последния мач от 10-ия кръг на френската Лига 1. Тимът на Бруно Женесио записа пети пореден успех в първенството благодарение на попадения на Амин Гуири и Кейлиан Абдала. За домакините се разписа Флориан Товен, който обаче не успя да предотврати поредното разочарование за своя отбор.

Двубоят на „Болар-Делелис“ дойде само четири дни, след като Ланс претърпя унизителна загуба с 1:9 от Комо в Шампионската лига. Феновете на домакините бурно изразиха недоволството си от резултатите на Ланс, който стартира сезона с големи амбиции.

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#Лига 1 2026/2027 #ФК Ланс #ФК Олимпик Марсилия

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