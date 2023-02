ЛеБрон Джеймс подобри рекорда за най-много точки в историята на НБА

ЛеБрон Джеймс затвърди статута си на един от най-великите играчи в историята на Националната баскетболна асоциация, след като подобри рекорда на легендарния Карим Абдул-Джабар за най-много точки в Лигата.

Джеймс отбеляза своята точка номер 38 388 в НБА малко преди края на третата част на двубоя с Оклахома Сити Тъндър в Лос Анджелис. Това се случи пред погледа на самия Абдул-Джабар, който бе на трибуните в залата и излезе на игрището за кратка церемония, в която участва и комисионерът на Лигата Адам Силвър.

38,388 POINTS



LeBron James hits the fadeaway jumper to become the NBA’s all-time leading scorer! #ScoringKing pic.twitter.com/P5LyTZAZn3