Лисандро Мартинес избухна срещу шефовете на Манчестър Юнайтед: Очаквах повече инвестиции!

Напрежението в Манчестър Юнайтед продължава да расте, а поражението с 0:2 от Атлетико Мадрид в Шампионската лига предизвика неочаквана публична атака срещу ръководството на английския гранд. Аржентинският национал Лисандро Мартинес не скри разочарованието си след срещата в испанската столица и отправи остри критики към директора по футболните въпроси Джейсън Уилкокс за недостатъчната подкрепа към мениджъра Майкъл Карик.

"Червените дяволи“ продължиха негативната си серия, като вече нямат победа в пет поредни двубоя във всички турнири. Новият неуспех засили натиска върху Карик, но според Мартинес отговорността за случващото се на терена не трябва да бъде търсена единствено в треньорския щаб.

Гостуването на Атлетико започна по кошмарен начин за Юнайтед. Домакините поведоха още в 50-ата секунда, когато Пабло Бариос откри резултата и постави английския тим в изключително трудна ситуация.

Манчестър Юнайтед така и не успя да намери отговор на ранния удар, а ситуацията се усложни допълнително след директния червен картон на Лени Йоро. Малко след изгонването му резервата Адемола Лукман реализира второто попадение за Атлетико и оформи крайното 2:0.

След последния съдийски сигнал Мартинес не потърси оправдания за представянето на отбора, но насочи вниманието към проблемите в управлението на клуба.

"Наистина слабо представяне, наистина слабо“, заяви аржентинецът пред Prime Video. "Знам, че трябва да се контролирам, но понякога представянето на терена е отражение на състоянието, в което се намира клубът“, добави той.

Мартинес припомни силния предходен сезон на Манчестър Юнайтед и подчерта, че е очаквал ръководството да надгради постигнатото чрез привличането на нови качествени футболисти.

Според него конкурентите на английския гранд продължават да се подсилват, докато Юнайтед не е направил достатъчно, за да запази темпото на развитие.

"Имахме фантастичен изминал сезон и сега очакваме повече от върха на клуба, от нови футболисти и привличане на качество, защото другите отбори също привличат качество. Днес Атлетико имат невероятен отбор и заслужено ни победиха“, коментира защитникът.

Най-острата част от изказването му беше насочена към трансферната политика и работата на Джейсън Уилкокс.

Попитан дали смята, че настоящият състав на Манчестър Юнайтед не разполага с необходимата класа, за да се конкурира с най-силните отбори в Шампионската лига, Мартинес отговори категорично.

"Честно казано, очаквах повече инвестиции. Да, повече, на 100 процента. Очаквах повече и от нашия технически директор. Трябва да сме честни!“, заяви аржентинският национал.

Той все пак призна, че футболистите също носят отговорност за слабите резултати, но подчерта, че без достатъчно силен състав е трудно да бъдат постигнати поставените цели.

"Да, знам, че ние като играчи трябва да даваме повече, но също така е важно да съставиш силен отбор, който да е готов за такива големи футболни вечери“, допълни Мартинес.

Въпреки нарастващите критики към Майкъл Карик, аржентинецът застана зад своя мениджър и защити работата му.

Според Мартинес наставникът прави всичко по силите си, но не може сам да компенсира липсата на необходимото развитие в състава.

"Той прави всичко възможно. Но всеки сезон е различен и си носи спецификите. Не можеш да се задоволяваш с това, което си имал миналата година“, обясни футболистът.

Защитникът подчерта и необходимостта от постоянно тактическо развитие, тъй като съперниците постепенно се адаптират към стила на игра на даден отбор.

"Отборите срещу тебе знаят как играеш, знаят всяка твоя подробност. Ако не се промениш на паузата, следващият сезон ще имаш големи проблеми“, предупреди той.

Публичната позиция на Мартинес поставя ръководството на Манчестър Юнайтед под допълнително напрежение в момент, когато резултатите на отбора са далеч от очакванията.