БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Марихуана за над 1,8 млн. евро откриха сред товар с...
Чете се за: 01:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Лисандро Мартинес избухна срещу шефовете на Манчестър Юнайтед: Очаквах повече инвестиции!

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:07 мин.
Спорт
Запази

Аржентинецът отправи остри критики към ръководството след загубата с 0:2 от Атлетико Мадрид и защити Майкъл Карик на фона на серията от пет мача без победа

Лисандро Мартинес избухна срещу шефовете на Манчестър Юнайтед: Очаквах повече инвестиции!
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Напрежението в Манчестър Юнайтед продължава да расте, а поражението с 0:2 от Атлетико Мадрид в Шампионската лига предизвика неочаквана публична атака срещу ръководството на английския гранд. Аржентинският национал Лисандро Мартинес не скри разочарованието си след срещата в испанската столица и отправи остри критики към директора по футболните въпроси Джейсън Уилкокс за недостатъчната подкрепа към мениджъра Майкъл Карик.

"Червените дяволи“ продължиха негативната си серия, като вече нямат победа в пет поредни двубоя във всички турнири. Новият неуспех засили натиска върху Карик, но според Мартинес отговорността за случващото се на терена не трябва да бъде търсена единствено в треньорския щаб.

Гостуването на Атлетико започна по кошмарен начин за Юнайтед. Домакините поведоха още в 50-ата секунда, когато Пабло Бариос откри резултата и постави английския тим в изключително трудна ситуация.

Манчестър Юнайтед така и не успя да намери отговор на ранния удар, а ситуацията се усложни допълнително след директния червен картон на Лени Йоро. Малко след изгонването му резервата Адемола Лукман реализира второто попадение за Атлетико и оформи крайното 2:0.

След последния съдийски сигнал Мартинес не потърси оправдания за представянето на отбора, но насочи вниманието към проблемите в управлението на клуба.

"Наистина слабо представяне, наистина слабо“, заяви аржентинецът пред Prime Video.

"Знам, че трябва да се контролирам, но понякога представянето на терена е отражение на състоянието, в което се намира клубът“, добави той.

Мартинес припомни силния предходен сезон на Манчестър Юнайтед и подчерта, че е очаквал ръководството да надгради постигнатото чрез привличането на нови качествени футболисти.

Според него конкурентите на английския гранд продължават да се подсилват, докато Юнайтед не е направил достатъчно, за да запази темпото на развитие.

"Имахме фантастичен изминал сезон и сега очакваме повече от върха на клуба, от нови футболисти и привличане на качество, защото другите отбори също привличат качество. Днес Атлетико имат невероятен отбор и заслужено ни победиха“, коментира защитникът.

Най-острата част от изказването му беше насочена към трансферната политика и работата на Джейсън Уилкокс.

Попитан дали смята, че настоящият състав на Манчестър Юнайтед не разполага с необходимата класа, за да се конкурира с най-силните отбори в Шампионската лига, Мартинес отговори категорично.

"Честно казано, очаквах повече инвестиции. Да, повече, на 100 процента. Очаквах повече и от нашия технически директор. Трябва да сме честни!“, заяви аржентинският национал.

Той все пак призна, че футболистите също носят отговорност за слабите резултати, но подчерта, че без достатъчно силен състав е трудно да бъдат постигнати поставените цели.

"Да, знам, че ние като играчи трябва да даваме повече, но също така е важно да съставиш силен отбор, който да е готов за такива големи футболни вечери“, допълни Мартинес.

Въпреки нарастващите критики към Майкъл Карик, аржентинецът застана зад своя мениджър и защити работата му.

Според Мартинес наставникът прави всичко по силите си, но не може сам да компенсира липсата на необходимото развитие в състава.

"Той прави всичко възможно. Но всеки сезон е различен и си носи спецификите. Не можеш да се задоволяваш с това, което си имал миналата година“, обясни футболистът.

Защитникът подчерта и необходимостта от постоянно тактическо развитие, тъй като съперниците постепенно се адаптират към стила на игра на даден отбор.

"Отборите срещу тебе знаят как играеш, знаят всяка твоя подробност. Ако не се промениш на паузата, следващият сезон ще имаш големи проблеми“, предупреди той.

Публичната позиция на Мартинес поставя ръководството на Манчестър Юнайтед под допълнително напрежение в момент, когато резултатите на отбора са далеч от очакванията.

Свързани статии:

Ранен гол и червен картон помогнаха на Атлетико да надвие Манчестър Юнайтед
Ранен гол и червен картон помогнаха на Атлетико да надвие Манчестър Юнайтед
„Червените дяволи“ показаха по-добро лице в сравнение с някои от...
Чете се за: 04:32 мин.
#ФК Манчестър Юнайтед #ФК Атлетико Мадрид #Лисандро Мартинес

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила вчера в участъка за подпис
1
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър
2
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър
Моряк от "Челси-3": Дрон ни уцели три пъти, руски дрон
3
Моряк от "Челси-3": Дрон ни уцели три пъти, руски дрон
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
4
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват я международно
5
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват...
След поредната атака с дронове: ЕК осъди нападенията в Черно море
6
След поредната атака с дронове: ЕК осъди нападенията в Черно море

Най-четени

Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
1
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
2
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
3
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...
Мъж на 66 години е загиналият шофьор, блъснал се в електрически стълб и ограда на къща в Бургас
4
Мъж на 66 години е загиналият шофьор, блъснал се в електрически...
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила вчера в участъка за подпис
5
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър
6
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър

Още от: Шампионска лига

Уейн Рууни нападна Лисандро Мартинес: Ако Юнайтед привлече по-добри играчи, той ще е сред първите напуснали
Уейн Рууни нападна Лисандро Мартинес: Ако Юнайтед привлече по-добри играчи, той ще е сред първите напуснали
Манчестър Сити и ПСЖ в битка на европейските шампиони, още няколко интригуващи сблъсъка в Шампионската лига Манчестър Сити и ПСЖ в битка на европейските шампиони, още няколко интригуващи сблъсъка в Шампионската лига
Чете се за: 04:05 мин.
Арсенал неутрализира Лил за седем минути Арсенал неутрализира Лил за седем минути
Чете се за: 03:30 мин.
Тресолди наказа Интер с хеттрик при сензационна победа на Брюж Тресолди наказа Интер с хеттрик при сензационна победа на Брюж
Чете се за: 05:50 мин.
Барселона превзе "ада“ в Истанбул след впечатляващ обрат и четири гола срещу Галатасарай Барселона превзе "ада“ в Истанбул след впечатляващ обрат и четири гола срещу Галатасарай
Чете се за: 08:40 мин.
Ранен гол и червен картон помогнаха на Атлетико да надвие Манчестър Юнайтед Ранен гол и червен картон помогнаха на Атлетико да надвие Манчестър Юнайтед
Чете се за: 04:32 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Премиерът Радев: Показахме, че България има способности за бързи и навременни действия
НА ЖИВО: Премиерът Радев: Показахме, че България има способности за...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Заради силния вятър клон удари човек в Сливен, откаран е в болница Заради силния вятър клон удари човек в Сливен, откаран е в болница
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Сняг заваля по високите части на планините (СНИМКИ) Сняг заваля по високите части на планините (СНИМКИ)
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Силни бури в Гърция: Наводнени домове и пътища и нарушени фериботни връзки Силни бури в Гърция: Наводнени домове и пътища и нарушени фериботни връзки
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Румен Радев: „Лукойл“ е осигурен със суровина до...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Спецакция на полицията срещу битовата престъпност и изборни...
Чете се за: 00:55 мин.
Регионални
Кап. Димитър Димитров: България има нужда от специализирани...
Чете се за: 06:27 мин.
У нас
Празнуваме Петковден
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ