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ЗАПАЗЕНИ

Люксембург се подсили с 19-годишен нападател ден преди мача с България

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
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И за двата отбора това е четвърти и последен двубой в група С/4 в Лигата на нациите за настоящата международна пауза.

люксембург подсили годишен нападател ден мача българия
Снимка: БТА
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Нападението на Люксембург получи подкрепление, след като селекционерът Джеф Щрасер извика дебютант. Футболната федерация страната (FLF) обяви, че Арнолд Кевани е повикан за домакинския мач срещу България утре (вторник, 6 октомври) който ще се играе на "Стад дьо Люксембург“ от 21.45 часа българско време. И за двата отбора това е четвърти и последен двубой в група С/4 в Лигата на нациите за настоящата международна пауза.

Така 19-годишният нападател на белгийския втородивизионен ФК Лиеж се присъедини снощи към представителния отбор за първи път в кариерата си и днес също за първи път ще тренира.

Тази повиквателна идва в момент, когато домакините изпитват затруднения в предни позиции, особено след отсъствието на Данел Синани, който напусна терена с контузия по време на мача срещу България на 26-и септември и оттогана те играе.

След като срещнаха трудности в последните си два двубоя, люксембургските нападатели трябва да намерят решения и да си върнат ефективността пред гола, за да се реваншират пред собствената публика и да завършат серията с положителен резултат. Като се изключи срещата с България, тимът на "червените лъвове" не успя да вкара гол в мачовете с Исландия и Естония.

Присъединяването на Кевани осигурява допълнителна опция за селекционера Джеф Щрасер, броени дни преди този ключов за националния отбор мач.

Тимът на Люксембург ще даде официалната си пресконференция днес от 19.00 часа в хотел "Левек".

Преди мачовете утре Исландия има 7 точки, Естония е с 5, Люксембург има 3, а България е с 1.

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