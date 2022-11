Мария Сакари и Арина Сабаленка стартираха с победи на Финалния турнир на WTA във Форт Уърт (САЩ).

В първия кръг в група "Б" Сакари победи Джесика Пегула (САЩ) със 7:6(6), 7:6 (4) за 2:14 часа на корта. Двете спориха за титлата на турнира в Гуадалахара (Мексико) преди седмица, когато Пегула спечели с 6:2, 6:3 за 71 минути.

Двубоят беше изключително равностоен, като първата част продължи 73 минути. И двете тенисистки реализираха три от петте си възможности за пробив.

Сакари имаше леко предимство във втория сет, но отново се стигна до тайбрек. В 12-ия гейм американката спаси два мачбола, но Сакари взе четири поредни точки в края на тайбрека и затвори срещата с третия си мачбол.

В другия мач от групата Арина Сабаленка преодоля сет пасив, за да победи Онс Жабур (Тунис) с 3:6, 7:6(5), 7:5 за 2:31 часа.

