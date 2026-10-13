Мария Сакари направи обрат срещу Марта Костюк и се класира за третия кръг на турнира от сериите WТА 1000 в Ухан

Мария Сакари елиминира осмата поставена Марта Костюк (Украйна) и се класира за третия кръг на турнира по тенис на твърда настилка от сериите WТА 1000 в Ухан (Китай) с награден фонд 4 088 211 долара.

31-годишната Сакари осъществи обрат срещу украинката с 4:6, 6:2, 6:2 за два часа и седем минути на корта. След като допусна един пробив и загуби първия сет, гъркинята повече не погледна назад и спечели 12 от следващите 16 гейма, с което сложи край на участието на полуфиналистката от "Ролан Гарос" и Уимбълдън за 2026 година.

В следващия кръг Мария Сакари очаква победителката от двубоя между Мия Поханкова (Словакия) и участващата с "уайлд кард" представителка на домакините Сиюй Ван.

Друга украинка - Дария Снигур, надигра 14-ата поставена Елизе Мертенс (Белгия) с 6:4, 7:5 за час и 47 минути в мач от първия кръг и следващата ѝ съперничка ще бъде Джесика Тиен (Индонезия).

Финалистката от "Ролан Гарос" Мая Хвалинска (Полша), 16-а поставена в основната схема, спечели двубоя си от първия кръг срещу Маяр Шериф (Египет) с 6:3, 6:2 за час и 21 минути и си осигури двубой срещу Мари Бузкова (Чехия).

11-ата поставена рускиня Дияна Шнайдер победи Кейти Боултър (Великобритания) с 6:3, 6:1 за час и 31 минути и във втория кръг ще играе срещу квалификантката Юлия Путинцева (Казахстан), която отстрани Зейнеп Сонмез (Турция) с 6:7(1), 6:3, 7:5 в мач, продължил близо три часа.

В други мачове от първия кръг Людмила Самсонова (Русия) спечели срещу номер 1 в света на двойки Катержина Синякова (Чехия) с 6:1, 5:7, 6:2, Елена Остапенко (Латвия) надигра квалификантката Дария Касаткина (Австралия) с 6:1, 6:1, а получилата "уайлд кард" представителка на домакините Ханюй Гуо победи 12-ата поставена Сорана Кърстя (Румъния) с 1:6, 7:6(8), 7:5.

Квалификантката Кейти Волинец (САЩ) надделя над Кимбърли Биръл (Австралия) с 6:7(1), 7:6(3), 6:3, участващата с "уайлд кард" Даяна Ястремска (Украйна) отстрани Кристина Букса (Испания) с 6:4, 5:7, 6:3, Никола Бартункова (Чехия) спечели срещу Лили Тагер (Австрия) със 7:6(4), 2:6, 6:1, докато Ан Ли (САЩ) продължава напред след отказване на "щастливата губеща" от квалификациите Камила Осорио (Колумбия) при резултат 6:1, 3:0.