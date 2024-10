Минесота спечели гостуването си на Сакраменто след драма, Клей Томпсън постави рекорд в лигата при дебюта си за Далас

Минесота Тимбъруулвс записа драматичен успех над Сакраменто Кингс в един от четирите мача, които се изиграха тази нощ в Националната баскетболна асоциация.

"Вълците" успяха да се наложат над бившия тим на Александър Везенков със 117:115 (29:32, 26:27, 34:29, 28:27) като гости пред близо 19 хиляди души по трибуните в залата на "кралете".

Джулиъс Рандъл и Антъни Едуардс изиграха страхотен мач, отбелязвайки съответно по 33 и 32 точки, за първия успех на Минесота от началото на сезона.

33 for Julius Randle

32 for Ant Edwards



The @Timberwolves new scoring duo filled it up in their road win! pic.twitter.com/WMdV79IXWi