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Мисия до Червената планета: Япония ще изследва по-голямата луна на Марс

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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мисия червената планета япония изследва голямата луна марс
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Япония изстреля безпилотен космически апарат с мисия да донесе първите проби от Фобос - по-големия и по-близко разположения от двата естествени спътника на Марс.

Космическият апарат „Martian Moons eXploration" излетя от космически център в югозападна Япония. Изстрелването е и първата междупланетна мисия на ракетата носител Ейч 3. По план апаратът трябва да достигне Марс през август догодина, да събере поне 10 грама материал от повърхността на спътника и да върне пробите на Земята през 2031 година. Очаква се мисията да хвърли светлина върху произхода на двете луни на Марс и да задълбочи разбирането ни за ранните етапи от развитието на Слънчевата система.

#по-голямата луна #Червената планета #Япония #мисия #Марс

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