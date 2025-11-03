"Моите въпроси за €": Как да се предпазим от фалшификати и измами?

Вашите въпроси за еврото задаваме и днес, а отговорите идват от експертите.

Венцислав Василев: Какво трябва да знаем за еврото, за да се предпазим от фалшификати и измами? Пари от коя емисия се използват сега и какво е разликата между еврото, печатано в различните държави?

Адриан Николов, старши икономист: "Разлика между еврото печатано в различните държави функционално няма, всички евробанкноти и евромонети се приемат навсякъде, където се ползва евро, така че няма значение - португалски, немски, френски, италиански и български от догодина могат да се използват в рамките на цялата еврозона. Що се отнася до измамите, генерално евробанкнотите са доста добре защитени, особено по-новите емисии. Имат редица водни знаци, холограми, така че с достатъчно елементарна проверка на тези характеристики знаем, че парите ни са чисти. Разбира се практиката винаги да теглим от постерминал, банките са най-добрият източник, разбира се, хубаво да се избягват чейнджбюра и разбира се, когато обръщаме пари да не го правим с хора от улицата. Между емисиите разлика няма, всички са законно платежно средство, което може да се ползва навсякъде".

