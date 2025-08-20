"Моите въпроси за €": Какво ще се случи със златния резерв?

В рубриката "Моите въпроси за еврото" продължаваме да търсим отговорите на въпросите, свързани с въвеждането на единната европейска валута у нас.

Боян Иванов: "Какво става със златния резерв?

Здравко Пиринлиев, финансов анализатор: Няма да се случи нищо кой знае какво със валутните резерви, които България в момента има. Златният резерв в момента се оценява на малко над 40 тона, като огромен процент от него се държи в Английската банка, Английската централна банка, един по-малък процент в резервите на Българска народна банка. Когато влезем в еврозоната, около 15 % от него ще бъде депозиран в Европейската централна банка, като тук е много важно да се уточни, че тези 15 % от резерва ние не ги подаряваме на Европейската централна, не ги даряваме на Европейската централна. Те продължават да си бъдат на България, просто влизат в състава на капитала на Европейската централна банка, за да се осигури всъщност необходимият буфер, на база който работи цялата еврозона. Оттук важното, дебелото подчертаване, че тОва не са проценти, които ги даряваме на еврозоната, те продължават да бъдат на България".