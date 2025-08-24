"Моите въпроси за €": Какво става с парите, които са резерв на валутния борд?

В рубриката "Моите въпроси за еврото" продължаваме да търсим отговорите на въпросите, свързани с въвеждането на единната европейска валута у нас.

Боян Иванов: Какво става с парите, които са резерв на валутния борд?



Здравко Пиринлиев, финансов анализатор: "С валутния резерв ситуацията е така, малко по-различна, до известна степен, дори малко по-комплексна, защото първо трябва да кажем каква е целта на валутния резерв във формата, в която той съществува в момента в България. Целта е всъщност да обезпечава валутния борд. Всяко едно левче, което е във обръщение в България, трябва да бъде на 100% припокрито от гледна точка на това, което има във вълутния резерв. Валутният резерв в момента е на стойност малко над 80 милиарда лева, като тези 80 милиарда лева еквивалента е разпределен в еврорезерви, в доларови резерви, в държавни ценни книжа, и когато всъщност ние приемем еврото, необходимостта от съществуването по-скоро на този механизъм реално изчезва. Тоест тези 80 милиарда лева, това което остава с тях е, че ще бъдат формирани по някакъв начин като инвестиционен фонд, с който България ще разполага, както и резерв, който ще бъде използван като ликвиден буфер в, надяваме се това да не се случи, но в ликвидини кризи."