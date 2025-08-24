БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Задържаха шофьора на буса, превозвал нелегални мигранти в...
Чете се за: 02:30 мин.
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното...
Чете се за: 05:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Следвай на живо

МОИТЕ ВЪПРОСИ ЗА €

"Моите въпроси за €": Какво става с парите, които са резерв на валутния борд?

Николай Минков от Николай Минков
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
Запази
"Моите въпроси за €": Какво става с парите, които са резерв на валутния борд?
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

В рубриката "Моите въпроси за еврото" продължаваме да търсим отговорите на въпросите, свързани с въвеждането на единната европейска валута у нас.

Боян Иванов: Какво става с парите, които са резерв на валутния борд?

Здравко Пиринлиев, финансов анализатор: "С валутния резерв ситуацията е така, малко по-различна, до известна степен, дори малко по-комплексна, защото първо трябва да кажем каква е целта на валутния резерв във формата, в която той съществува в момента в България. Целта е всъщност да обезпечава валутния борд. Всяко едно левче, което е във обръщение в България, трябва да бъде на 100% припокрито от гледна точка на това, което има във вълутния резерв. Валутният резерв в момента е на стойност малко над 80 милиарда лева, като тези 80 милиарда лева еквивалента е разпределен в еврорезерви, в доларови резерви, в държавни ценни книжа, и когато всъщност ние приемем еврото, необходимостта от съществуването по-скоро на този механизъм реално изчезва. Тоест тези 80 милиарда лева, това което остава с тях е, че ще бъдат формирани по някакъв начин като инвестиционен фонд, с който България ще разполага, както и резерв, който ще бъде използван като ликвиден буфер в, надяваме се това да не се случи, но в ликвидини кризи."

#моите въпроси за еврото #валутен борд

Водещи новини

След репортаж на БНТ: Софийската районна прокуратура ще проверява случаите с незаконни гонки в столицата
След репортаж на БНТ: Софийската районна прокуратура ще проверява...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Задържаха шофьора на буса, превозвал нелегални мигранти в Лозенец Задържаха шофьора на буса, превозвал нелегални мигранти в Лозенец
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Локализиран е пожарът в квартал "Кръстова вада" в София Локализиран е пожарът в квартал "Кръстова вада" в София
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Доналд Тръмп планира разполагане на войници в Чикаго Доналд Тръмп планира разполагане на войници в Чикаго
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Използва ли Киев американски оръжия с далечен обсег?
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Мъж почина след удар от клон в Пловдив
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Потушен е пожарът край пътен възел "Петолъчката"
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
БАБХ обсъжда с Европейската комисия възможностите за ваксинация...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ