БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът освободи от ареста Никола Барбутов
Чете се за: 01:50 мин.
От 1 декември парламентът се отказва от паркинга на...
Чете се за: 01:42 мин.
Всеки четвърти пенсионер ще получи по 120 лева коледни...
Чете се за: 01:57 мин.
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова...
Чете се за: 00:42 мин.
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за...
Чете се за: 02:37 мин.
Тежко остава състоянието на 7-годишното дете след...
Чете се за: 02:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

МОИТЕ ВЪПРОСИ ЗА €

Моите въпроси за €: Кога ще можем да теглим евро от банкоматите в страната?

Дарина Ангелова от Дарина Ангелова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
Запази
Моите въпроси за €: Кога ще можем да теглим евро от банкоматите в страната?
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Продължаваме да отговаряме на въпросите на зрители в рубриката "Моите въпроси за еврото".

Слав Добрев пита: Кога ще можем да теглим евро от банкоматите в страната?

Левон Хампарцумян, банкер: Мисля, че в новогодишната нощ ще се свърши тази работа.

Гергана Цветкова пита: Докога трябва да обменя левовете си и каква е максималната сума, която мога да обменям на ден?

Левон Хампарцумян, банкер: Аз мисля, че със заявки няма максимална сума в по-малките клонове, там има някакви лимити, но дефакто по-големи банки, по-големи клонове, колкото заявите, толкова ще обмените, разбира се, там трябва да се попълват декларации за произход на парите и т.н., но по принцип това не би трябвало да е проблем.

"Няма такъв срок, ако искате можете да си държите, докогато искате, но има срок, в който ще можете да плащате с левове, т.е. удобството е чисто прагматично, човек бързо да си обмени нещата и да мине на еврова позиция".

Стажант-репортер: Дарина Ангелова

#моите въпроси за еврото #България в еврозоната #въвеждане на еврото

Водещи новини

Комисията по бюджет и финанси прие на второ четене бюджета на НЗОК за 2026 г.
Комисията по бюджет и финанси прие на второ четене бюджета на НЗОК...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Съдът освободи от ареста Никола Барбутов Съдът освободи от ареста Никола Барбутов
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
От 1 декември парламентът се отказва от паркинга на площад "Св. Александър Невски" От 1 декември парламентът се отказва от паркинга на площад "Св. Александър Невски"
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Спецоперация на Антикорупционната комисия - разследват имотни...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Отзук от парламента: При какви условия ще се проведе концесията на...
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
ЕС продължава със санкциите срещу Русия: Извънредна среща на...
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Дипломатически совалки в търсене на мир: Пратеници на Тръмп...
Чете се за: 04:02 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ