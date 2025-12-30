БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Без теглене от банкомат и плащане на ПОС терминал - вижте...
Чете се за: 00:57 мин.
Внимание - грип: Как да се предпазим?
Чете се за: 04:15 мин.
Времето през януари: От -18 до 15 градуса
Чете се за: 04:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

БЪЛГАРИЯ В ЕВРОЗОНАТА

Моите въпроси за €: Важните дати на прага на еврозоната

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Запази
нова година нова валута пътят австрия португалия еврото
Слушай новината

Ден преди да приемем еврото нека припомним по-важните дати, свързани с единната европейска валута у нас.

Вие питате в секцията "Моите въпроси за еврото" в сайта ни bntnews.bg, ние отговаряме и днес.

  • Еврото ще бъде прието по фиксиран курс, а именно - 1,95583 лева за едно евро.
  • Ще можем да плащаме и в левове и в евро един месец, до края на януари.
  • Цените на стоките и услугите у нас ще трябва да бъдат двойно обозначени в двете валути до 8 август.
  • Без такси ще може да обменяме левове в евро в банките и пощите през първите шест месеца на година, а в БНБ безсрочно.

Такси при обмяна ще бъдат въведени в банките и пощите от юли, такива обаче няма да има в централната банка.

#България в еврозоната

Водещи новини

Без теглене от банкомат и плащане на ПОС терминал - вижте кога
Без теглене от банкомат и плащане на ПОС терминал - вижте кога
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Внимание - грип: Как да се предпазим? Внимание - грип: Как да се предпазим?
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Как и в каква валута ще плащаме за такси в новогодишната нощ? Как и в каква валута ще плащаме за такси в новогодишната нощ?
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Откриха 22-годишния младеж, изчезнал в района на Витоша Откриха 22-годишния младеж, изчезнал в района на Витоша
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Създават Координационен център за еврото
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Чете се за: 03:22 мин.
По света
СГС удвои гаранцията на бившия директор на 138-о училище Александър...
Чете се за: 03:17 мин.
Сигурност и правосъдие
Без парно и топла вода в центъра на София - докога?
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ