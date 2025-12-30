Моите въпроси за €: Важните дати на прага на еврозоната

Ден преди да приемем еврото нека припомним по-важните дати, свързани с единната европейска валута у нас.

Вие питате в секцията "Моите въпроси за еврото" в сайта ни bntnews.bg, ние отговаряме и днес.

Еврото ще бъде прието по фиксиран курс, а именно - 1,95583 лева за едно евро.

Ще можем да плащаме и в левове и в евро един месец, до края на януари.

Цените на стоките и услугите у нас ще трябва да бъдат двойно обозначени в двете валути до 8 август.

Без такси ще може да обменяме левове в евро в банките и пощите през първите шест месеца на година, а в БНБ безсрочно.

Такси при обмяна ще бъдат въведени в банките и пощите от юли, такива обаче няма да има в централната банка.