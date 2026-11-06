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Монтана записа четвърта поредна победа след убедителен успех над Септември 97

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Спорт
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Домакините имаха пълен контрол върху срещата.

ЖБК Монтана 2003 - ЖБК Локомотив София
Снимка: БФБ
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Монтана записа убедителна домакинска победа над Септември 97 със 107:60 (28:14, 31:16, 18:11, 30:19) в първия двубой от петия кръг на женското баскетболно първенство.

Домакините имаха пълен контрол върху срещата още от началото и постепенно увеличаваха преднината си. След първата четвърт Монтана водеше с 28:14, а на почивката разликата вече беше 29 точки при 59:30. Превъзходството на монтанчанки продължи и след паузата, като те преминаха границата от 100 точки и стигнаха до крайния успех с 47 точки разлика.

Микаела Дамянова беше най-резултатна за победителките с 18 точки и 10 борби, оформяйки „дабъл-дабъл“. Тя добави и шест отнети топки. Двубоят бе специален и за 16-годишната Никол Георгиева, която дебютира за представителния тим на Монтана. Състезателката от клубната школа записа 10 точки и четири асистенции за 11 минути на паркета.

За Септември 97 най-резултатна беше Силвия Младенова с 16 точки.

Монтана постигна четвърта поредна победа и оглави класирането с актив от осем точки. Столичният тим заема четвъртата позиция.

#ЖБК Септември #ЖБК Монтана 2003

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