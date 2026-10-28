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АТАКИ С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

МОСВ проверява за замърсяване на Черно море след днешния инцидент с контейнеровоз

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Не са установени видими следи от замърсяване при първоначалния оглед. Предстоят лабораторни изследвания на морската вода в пет пункта по Черноморието

Снимка: БТА
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Министерството на околната среда и водите, Министерството на отбраната и Министерството на транспорта и съобщенията координират действията си за установяване на евентуално замърсяване на Черно море след днешния инцидент. При извършения днес, 28 октомври, оглед в района на Шабла и залив „Болата“ при нос Калиакра не са открити нефтени петна, видимо изменение на повърхността на водата или други видими следи от замърсяване. Това са първоначални наблюдения, които ще бъдат допълнени с лабораторни анализи.

Утре, 29 октомври, екипи на Басейнова дирекция – Черноморски район и Изпълнителна агенция по околна среда ще вземат проби от морската вода в пет пункта по крайбрежието: Дуранкулак, Шабла, нос Калиакра, Бяла и Созопол. Изследванията ще проверят за наличие на нефтопродукти, полихлорирани бифенили и метали, както и по други физикохимични показатели за качеството на водата. Пробите ще бъдат анализирани в регионалните лаборатории на ИАОС във Варна и Бургас.

Екипи на Министерството на отбраната днес са взели проби от две точки в териториалните води. В утрешния ден е предвидено и пробонабиране в района около контейнеровоза, като резултатите ще бъдат анализирани от регионалните лаборатории на ИАОС. Целта е да се установи не само дали има замърсяване, но и дали са налице промени в качеството на морската вода, които не могат да бъдат установени само с визуален оглед.

Според предоставения корабен манифест сред превозваните товари има литиево-йонни батерии, корозивни течности и киселини, запалими течности, включително етанолови разтвори, битова химия и пластмаси, наред с хранителни стоки, строителни материали, дървесина, техника и индустриални компоненти. МОСВ и компетентните институции продължават проверките и мониторинга. Резултатите ще бъдат публично оповестени пред обществеността.

#контейнеровоз #замърсяване на черно море #МОСВ #инцидент

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