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МЗ: 11 души са загинали, а 46 са пострдалите при тежката катастрофа край Зимница

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
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верижна катастрофа магистрала тракия жертви десетки пострадали снимки
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11 души са загинали, а 46 са пострдалите при тежката катастрофа край Зимница. Това съобщиха официално от министерство на здравеопазването към 11.30 часа. Пострадалите са настанени в болници в Сливен, Ямбол и Бургас. Един от ранените в Бургас е в тежко състояние и е в операционна. Разчистването на мястото на инцидента продължава, като окончателният брой на жертвите ще стане ясен след приключването му.

По последни данни общо 46 души са настанени в болници в Сливен, Ямбол и Бургас.

  • Сливен – 27 души: 18 в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ и 9 във ВМА – Сливен.   
  • Ямбол – 12 души в болница Свети Понталеймон 
  • Бургас – 7 души: 4 в МБАЛ „Дева Мария“ и 3 в МБАЛ „Сърце и мозък“. 

Сред пострадалите в Бургас има пациент в тежко състояние, който е в операционна, както и пациент с тежка гръдна травма.

По информация на спешните екипи на мястото на инцидента вече няма ранени, които да очакват транспортиране.

Болниците в Стара Загора, Пловдив, Хасково и София остават в готовност да приемат пострадали при необходимост.

Към момента официално съобщеният брой на загиналите е 11 души: 10 загинали на мястото на инцидента.  Един е починал в болница в Ямбол. 

Възможно е броят на загиналите да нарасне след приключване на разчистването, уточняват от министерството на здравеопазването.

Медицински хеликоптер е излетял от Сливен, но не е успял да кацне поради гъста мъгла. Екипите на въздушната линейка са транспортирани с полицейски автомобили до мястото на инцидента и са се включили в спасителната операция. Те остават в оперативна готовност.

"Обстановка на мястото на инцидента остава динамична.

Към момента е разчистена приблизително половината от терена. Предстои най-трудният етап от операцията - разрязването и разчистването на автомобилите, които са струпани един върху друг.

Окончателният брой на загиналите ще може да бъде установен едва след приключване на разчистването" пишат още от здравно министерство.

Във всички лечебни заведения, в които са настанени пострадали, са осигурени достатъчни количества кръв. При необходимост ще бъдат осигурени допълнителни количествa.

#Министерство на здравепоазването #Зимница #тежка катастрофа

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