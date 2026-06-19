БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
МВР: Има насоки за местонахождението на Петьо Петров -...
Чете се за: 03:05 мин.
МВР за акциите в страната: Нулева толерантност към...
Чете се за: 01:37 мин.
"Мяра": Мнозинство от над две трети се гордее с...
Чете се за: 01:30 мин.
Преговорите САЩ – Иран в швейцарския курорт...
Чете се за: 03:25 мин.
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

НЕЗАКОННИЯТ ГРАД КРАЙ ВАРНА

НА ЖИВО: Брифинг на кмета на Варна Благомир Коцев

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Запази
живо брифинг кмета варна благомир коцев
Снимка: БТА

Първите заповеди за събаряне на 13 незаконни сгради в местността Баба Алино трябва да бъдат издадени днес.

Кметът на Варна Благомир Коцев говори пред журналисти.

Изготвено е пълно въздушно лазерно сканиране с дрон на незаконното селище в местността Баба Алино край Варна. Направен е 3D модел с точност до 2 - 3 см. Изследването е по молба на Регионалната колегия на Камарата на архитектите във Варна.

Над 300 са проверените удостоверения за търпимост на сгради на територията на Варна. За половината от тях няма данни сградите да са съществували преди 2009 г.

Според регионалния министър Иван Шишков 42 са неоснователните удостоверения за търпимост, които са издадени. Има и построени незаконни трафопостове, които са в спорната местност. Те захранват законни сгради извън Баба Алино.

Благомир Коцев, кмет на Варна: „Току-що разписах първата от поне 10, а вероятно ще бъдат 12 заповеди за събаряне на къщи, които са многофамилни – с по 4 апартамента във всяка. Това са 12 заповеди, които ще бъдат подписани до края на деня. Те подлежат на обжалване и има 14-дневен срок за това. Всички постройки са собственост на фирма „Форест Клуб“ на г-н Невзоров. Това са постройките, които са изградени въз основа на тези 4 удостоверения за търпимост, които смятаме, че са фалшифицирани. Тези сгради нямат собственици, които живеят в тях.“


#местността Баба Алино #Благомир Коцев #Варна

Водещи новини

Втори ден от срещата на върха на ЕС в Брюксел: Лидерите обсъждат многогодишната финансова рамка
Втори ден от срещата на върха на ЕС в Брюксел: Лидерите обсъждат...
Чете се за: 03:35 мин.
Европа
Казусът "Баба Алино": Незаконен град или грешка в планирането? Казусът "Баба Алино": Незаконен град или грешка в планирането?
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
МВР: Има насоки за местонахождението на Петьо Петров - Еврото МВР: Има насоки за местонахождението на Петьо Петров - Еврото
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Преговорите САЩ – Иран в швейцарския курорт Бюргенщок се отлагат Преговорите САЩ – Иран в швейцарския курорт Бюргенщок се отлагат
Чете се за: 03:25 мин.
По света
110 000 ученици от 7-и и 10-и клас се явиха на изпит на НВО по...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
"Мяра": Мнозинство от над две трети се гордее с успеха на...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Национален протест на мотористите: Искат връщане на сезонната...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
МВР за акциите в страната: Нулева толерантност към нарушителите на...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ