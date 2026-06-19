НА ЖИВО: Брифинг на кмета на Варна Благомир Коцев

Първите заповеди за събаряне на 13 незаконни сгради в местността Баба Алино трябва да бъдат издадени днес.

Кметът на Варна Благомир Коцев говори пред журналисти.

Изготвено е пълно въздушно лазерно сканиране с дрон на незаконното селище в местността Баба Алино край Варна. Направен е 3D модел с точност до 2 - 3 см. Изследването е по молба на Регионалната колегия на Камарата на архитектите във Варна.

Над 300 са проверените удостоверения за търпимост на сгради на територията на Варна. За половината от тях няма данни сградите да са съществували преди 2009 г.

Според регионалния министър Иван Шишков 42 са неоснователните удостоверения за търпимост, които са издадени. Има и построени незаконни трафопостове, които са в спорната местност. Те захранват законни сгради извън Баба Алино.