НА ЖИВО: Президентът пред "ДПС - Ново начало": Нужни ли са промени в Изборния кодекс и как виждат реализацията на една нова финансова рамка?

Президентът пред "ДПС - Ново начало": Нужни ли са промени в Изборния кодекс и как виждат реализацията на една нова финансова рамка?

Вие не сте част от управляващата коалиция, но винаги сте изразявали своята подкрепа и сте крепили това управление с ясната позиция, че не трябва да има скоро избори, че България трябва да има стабилно и дългосрочно управление с цял мандат, така че да реализира важни за страната политики. Така се обърна президентът Румен Радев към представителите на ПГ на "ДПС - Ново начало" на поредния кръг от консултации в президентската институция.

"Вие сте в дълбочината на тези процеси, които текат в българския парламент и в нашето общество и в тази връзка смятате ли да продължите тази ваша теза и да търсите продължаване на живота на 51-вото Народно събрание, макар и в друга управленска конфигурация или вече мислите, че трябва да отиваме непременно на предсрочни парламентарни избори?", попита държавният глава.

Той зададе и още един въпрос - нужна ли са промени в Изборния кодекс, за да има повече доверие от хората и повече мерки за честност и прозрачност на тези избори.

Президентът попита и за удължителния закон за бюджета как виждат реализацията на този закон в една нова финансова рамка, която предстои за страната.