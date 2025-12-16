По случая е образувана проверка
Работник загина при срутване на подпорна стена на строеж в Стара Загора.
Инцидентът стана днес около 12.00 ч. на строителен обект в начален етап в Стара Загора.
По първоначална информация на работната площадка е имало няколко работници.
При срутването земна маса е затрупала един от тях. Колегите му са реагирали незабавно и са успели бързо да го извадят от пръстта.
На място е пристигнал екип на Спешна помощ, който е транспортирал пострадалия в болницата. Въпреки положените усилия от лекарите мъжът е починал малко по-късно.
По случая е образувана проверка.
Инспекцията по труда и органите на полицията изясняват причините за инцидента и дали са спазени всички изисквания за безопасност на труда на строителния обект.