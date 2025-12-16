Работник загина при срутване на подпорна стена на строеж в Стара Загора.

Инцидентът стана днес около 12.00 ч. на строителен обект в начален етап в Стара Загора.

По първоначална информация на работната площадка е имало няколко работници.

При срутването земна маса е затрупала един от тях. Колегите му са реагирали незабавно и са успели бързо да го извадят от пръстта.

На място е пристигнал екип на Спешна помощ, който е транспортирал пострадалия в болницата. Въпреки положените усилия от лекарите мъжът е починал малко по-късно.

По случая е образувана проверка.

Инспекцията по труда и органите на полицията изясняват причините за инцидента и дали са спазени всички изисквания за безопасност на труда на строителния обект.