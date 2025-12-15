НА ЖИВО: ГЕРБ-СДС на консултации при президента Румен Радев

Днес започват консултациите при президента за сформиране на правителство с политическите партии в 51-вото НС.
Конституционната процедура стартира отначало след като в петък парламента прие оставката на кабинета „Желязков“.
Първа на разговори на „Дондуков 2“ влезе Деница Сачева, - зам.-председател на ПГ на ГЕРБ-СДС ГЕРБ-СДС.
Срещата с държавния глава започна в 10.00 часа.
"Благодаря ви, че дойдохте да отсрамите мъжете във вашата партия. Нерядко историята е показала, че в критични моменти мъжете се крият зад жени, така че ви прави чест. Водената от вас коалиция прояви мъдрост и подаде оставка в резултат на мащабните протести, обхванали страната. От вас се очаква сега да проявите и отговорност. Българските граждани очакват стабилност и отговорност в управлението, независимо кое е то", каза държавният глава.
"Добре знае кога е време за мъже и кога е време за жени. Мъдростта е по-важна от грубата демонстрация на сила. За нас влизането в президентската институция е като влизане в най-голямата партийна централа", заяви Деница Сачева.
"Помолихме за отсрочка от 20 дни. За съжаление политическите лидери, които се опитаха да яхнат протеста, а за съжаление и вие самият призовахте за оставка и за избори."
"Отчитаме нашите грешки особено по първоначалния вариант на бюджета, които страдаше от съгласуване със синдикати и работодатели."
"Няма да участваме в съставяне на друг кабинет в рамките на 51-вото Народно събрание"