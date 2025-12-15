НА ЖИВО: ГЕРБ-СДС на консултации при президента Румен Радев

Днес започват консултациите при президента за сформиране на правителство с политическите партии в 51-вото НС.

Конституционната процедура стартира отначало след като в петък парламента прие оставката на кабинета „Желязков“.

Първа на разговори на „Дондуков 2“ влезе Деница Сачева, - зам.-председател на ПГ на ГЕРБ-СДС ГЕРБ-СДС.

Срещата с държавния глава започна в 10.00 часа.