ГЕРБ-СДС на консултации при президента Румен Радев
Чете се за: 04:15 мин.

Танкерът “Кайрос” успешно тръгна към Бургаския залив

от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Танкерът “Кайрос” успешно тръгна към Бургаския залив
В 9:45ч танкерът “Кайрос” успешно тръгна към Бургаския залив.

Три влекача провлачват 80-хиляди тонния танкер. По-рано с помощта на риболовен кораб, натоварен с 5-тонен авариен морски генератор се възстанови успешно електрозахранването на танкера и хидравличната система сработи.

Лявата и дясната котва също бяха успешно освободени.

Три влекача пътуваха през цялата нощ до Ахтопол, като два от тях дойдоха от Варна, а третият-от Бургас. Часове ще отнеме провлачването му до Бургаския залив.

По информация на "По света и у нас" операцията ще приключи късно вечерта.

Танкерът „Кайрос“ остана на котва край Ахтопол повече от седмица. За безопасното му изтегляне правителството отпусна 1,2 млн. лева, като средствата ще бъдат изискани от корабособственика.

