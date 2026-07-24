НА ЖИВО: Министри разговарят с кметове на общини заради американските самолети на авиобаза "Безмер"

Министрите на отбраната и на спорта - Димитър Стоянов и Енчо Керязов, разговарят в Ямбол с кметове на общини в региона по повод предстоящото разполагане на американски самолети-цистерни „Боинг КС-135“ в авиобаза „Безмер“ и на до 250 военнослужещи. В срещата, която се провежда в сградата на Областната администрация, участват кметовете на община Ямбол Валентин Ревански, на Тунджа Станчо Ставрев, на община Стралджа Атанас Киров, на община Елхово Петър Гендов и на община Болярово Христо Христов.

Идвам да чуя хората, да ги успокоя, каза министър Димитър Стоянов преди срещата.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: "Идвам при хората, искам да ги успокоя, да предоставя необходимата информация на кметовете, мисля че ще бъде една продуктивна среща." Росен Русев, кмет на с. Безмер: "Ако може това нещо да бъде спряно - да бъде спряно, ако не може да бъде спряно - какви гаранции за сигурност дават не само на нас, а на цялата държава?" Енчо Йоргов, кмет на с. Роза: "Очакваме да стане един разговор, в който да бъде обяснено защо и какви са причините тези самолети да бъдат позиционирани там. Това, което правим, е да защитим нашите жители."



