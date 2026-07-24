БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
По зрителски сигнал до БНТ: Колко струват такситата по...
Чете се за: 04:00 мин.
Тежка катастрофа затвори пътя Русе – Бяла, четирима...
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

НА ЖИВО: Министри разговарят с кметове на общини заради американските самолети на авиобаза "Безмер"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Запази
живо министри разговарят ямбол кметове общини заради американските самолети безмер
Слушай новината

Министрите на отбраната и на спорта - Димитър Стоянов и Енчо Керязов, разговарят в Ямбол с кметове на общини в региона по повод предстоящото разполагане на американски самолети-цистерни „Боинг КС-135“ в авиобаза „Безмер“ и на до 250 военнослужещи. В срещата, която се провежда в сградата на Областната администрация, участват кметовете на община Ямбол Валентин Ревански, на Тунджа Станчо Ставрев, на община Стралджа Атанас Киров, на община Елхово Петър Гендов и на община Болярово Христо Христов.

Идвам да чуя хората, да ги успокоя, каза министър Димитър Стоянов преди срещата.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: "Идвам при хората, искам да ги успокоя, да предоставя необходимата информация на кметовете, мисля че ще бъде една продуктивна среща."

Росен Русев, кмет на с. Безмер: "Ако може това нещо да бъде спряно - да бъде спряно, ако не може да бъде спряно - какви гаранции за сигурност дават не само на нас, а на цялата държава?"

Енчо Йоргов, кмет на с. Роза: "Очакваме да стане един разговор, в който да бъде обяснено защо и какви са причините тези самолети да бъдат позиционирани там. Това, което правим, е да защитим нашите жители."


#кметове на общини #американски самолети-цистерни #авиобаза „Безмер“ #министри

Последвайте ни

ТОП 24

Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на "Пътна полиция"
1
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на...
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
2
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
Вижте ексклузивни кадри от задържането на пастрока на Наталия (ВИДЕО)
3
Вижте ексклузивни кадри от задържането на пастрока на Наталия (ВИДЕО)
БНТ почита паметта на актрисата Мая Драгоманска
4
БНТ почита паметта на актрисата Мая Драгоманска
Жълт код за значителни и интензивни валежи в петък
5
Жълт код за значителни и интензивни валежи в петък
До 20 г. или доживотен затвор грозят похитителя на 11-годишната Наталия
6
До 20 г. или доживотен затвор грозят похитителя на 11-годишната...

Най-четени

Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
1
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
2
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на минималната заплата в бюджета за 2026 г.
3
КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на...
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
4
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
Адвокатът на Стоян Мавродиев твърди, че няма подпис на банкера под документите за отпускане на кредита от ББР
5
Адвокатът на Стоян Мавродиев твърди, че няма подпис на банкера под...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
6
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3

Още от: Регионални

По зрителски сигнал до БНТ: Колко струват такситата по морето и защо цената невинаги се отчита с касов апарат?
По зрителски сигнал до БНТ: Колко струват такситата по морето и защо цената невинаги се отчита с касов апарат?
Задържан е шофьор на румънски тир, закачил и откъснал вентилаторната турбина в тунел "Витиня" Задържан е шофьор на румънски тир, закачил и откъснал вентилаторната турбина в тунел "Витиня"
Чете се за: 00:30 мин.
Американските самолети-цистерни се очаква да кацнат днес на авиобаза „Безмер“ Американските самолети-цистерни се очаква да кацнат днес на авиобаза „Безмер“
Чете се за: 01:45 мин.
Тир, превозвал 20 000 литра пропан-бутан, е спрян от полицията заради опасна техническа неизправност Тир, превозвал 20 000 литра пропан-бутан, е спрян от полицията заради опасна техническа неизправност
Чете се за: 01:15 мин.
Тежка катастрофа затвори пътя Русе – Бяла, четирима души загинаха (СНИМКИ) Тежка катастрофа затвори пътя Русе – Бяла, четирима души загинаха (СНИМКИ)
Чете се за: 01:17 мин.
Здравният министър Катя Ивкова се среща с ръководството на МБАЛ-Силистра Здравният министър Катя Ивкова се среща с ръководството на МБАЛ-Силистра
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Тежка катастрофа затвори пътя Русе – Бяла, четирима души загинаха (СНИМКИ)
Тежка катастрофа затвори пътя Русе – Бяла, четирима души...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
НА ЖИВО: Министри разговарят с кметове на общини заради американските самолети на авиобаза "Безмер" НА ЖИВО: Министри разговарят с кметове на общини заради американските самолети на авиобаза "Безмер"
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Бюджет 2026: Депутатите гласуват окончателно парите на държавата Бюджет 2026: Депутатите гласуват окончателно парите на държавата
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
По зрителски сигнал до БНТ: Колко струват такситата по морето и защо цената невинаги се отчита с касов апарат? По зрителски сигнал до БНТ: Колко струват такситата по морето и защо цената невинаги се отчита с касов апарат?
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Франция иска помощ от ЕС за справяне с опустошителните горски пожари
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Търговската война на Тръмп: Нови мита влязоха в сила, ЕС ще плаща...
Чете се за: 04:00 мин.
Европа
Задържан е шофьор на румънски тир, закачил и откъснал...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Какво трябва да знаем за купуването на осигурителен стаж за пенсия?
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ