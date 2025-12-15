НА ЖИВО: ПП-ДБ отиват на консултации при президента Румен Радев

Днес започнаха консултациите при президента за сформиране на правителство с политическите партии в 51-вото НС.

Конституционната процедура стартира отначало след като в петък парламента прие оставката на кабинета "Желязков".

Първи при Румен Радев отидоха от ГЕРБ-СДС. Те бяха представени от Деница Сачева.

Консултациите с ПП-ДБ започнаха в 11.30.

"Страната ни се намира в сложна политическа ситуация с правителство, което бе принудено да подаде оставка", обобщи президентът Румен Радев.

Призова ПП-ДБ да кажат как виждат важния въпрос за бюджета. Попита ги още дали имат виждане за това кога да бъдат изборите и дали ще инициират промени в Изборния кодекс.

Асен Василев отговори, че според него сегашното правителство трябва да внесе удължителен закон, който да бъде приет преди края на годината, за да "има сигурност за всички български граждани". Той изрази надежда правителството още тази седмица да успее да внесе този закон.

"Що се отнася до ново управление в текущия парламент, ние смятаме, че това е невъзможно и нежелателно. Гражданите протестираха срещу модела на управление на Борисов и Пеевски. Той трябва да бъде разграден, а свалянето на правителството е само част от първата стъпка", заяви Асен Василев.

Божидар Божанов заяви, че трябва да има промени в Изборния кодекс, за да има въведено цялостно машинно гласуване. От ПП-ДБ ще търсят консенсус по тази тема.

Президентът Румен Радев подкрепи идеята за цялостно машинно гласуване, за да "престанат безобразията с невалидните протоколи и бюлетини". Попита ПП-ДБ какво са имали предвид, когато са казали "ала-бала през президента".