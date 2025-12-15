БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Деница Сачева: Няма да участваме в съставяне на друг...
Чете се за: 06:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

НА ЖИВО: ПП-ДБ отиват на консултации при президента Румен Радев

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
Политика
Запази
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Слушай новината

Днес започнаха консултациите при президента за сформиране на правителство с политическите партии в 51-вото НС.

Конституционната процедура стартира отначало след като в петък парламента прие оставката на кабинета "Желязков".

Първи при Румен Радев отидоха от ГЕРБ-СДС. Те бяха представени от Деница Сачева.

Консултациите с ПП-ДБ започнаха в 11.30.

"Страната ни се намира в сложна политическа ситуация с правителство, което бе принудено да подаде оставка", обобщи президентът Румен Радев.

Призова ПП-ДБ да кажат как виждат важния въпрос за бюджета. Попита ги още дали имат виждане за това кога да бъдат изборите и дали ще инициират промени в Изборния кодекс.

Асен Василев отговори, че според него сегашното правителство трябва да внесе удължителен закон, който да бъде приет преди края на годината, за да "има сигурност за всички български граждани". Той изрази надежда правителството още тази седмица да успее да внесе този закон.

"Що се отнася до ново управление в текущия парламент, ние смятаме, че това е невъзможно и нежелателно. Гражданите протестираха срещу модела на управление на Борисов и Пеевски. Той трябва да бъде разграден, а свалянето на правителството е само част от първата стъпка", заяви Асен Василев.

Божидар Божанов заяви, че трябва да има промени в Изборния кодекс, за да има въведено цялостно машинно гласуване. От ПП-ДБ ще търсят консенсус по тази тема.

Президентът Румен Радев подкрепи идеята за цялостно машинно гласуване, за да "престанат безобразията с невалидните протоколи и бюлетини". Попита ПП-ДБ какво са имали предвид, когато са казали "ала-бала през президента".

#ПП-ДБ #консултации с президента #Румен Радев

Последвайте ни

ТОП 24

Украйна се отказва от членство в НАТО в замяна на гаранции за сигурност от САЩ и Европа
1
Украйна се отказва от членство в НАТО в замяна на гаранции за...
Десетки загинали и ранени при стрелба на популярен плаж в Сидни (СНИМКИ)
2
Десетки загинали и ранени при стрелба на популярен плаж в Сидни...
Възстановиха електрозахранването на танкера "Кайрос"
3
Възстановиха електрозахранването на танкера "Кайрос"
Оставката на правителството: Какво следва за Бюджет 2026 и за държавата?
4
Оставката на правителството: Какво следва за Бюджет 2026 и за...
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
5
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
"Летяха куршуми, нямаше къде да се скрием": Атентат в Сидни разтърси света в първия ден на Ханука (ОБЗОР)
6
"Летяха куршуми, нямаше къде да се скрием": Атентат в...

Най-четени

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
2
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има...
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
3
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
4
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
5
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
6
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление

Още от: У нас

Над 160 000 къса контрабандни цигари задържаха митничарите, укрити в табуретки и ракла (ВИДЕО)
Над 160 000 къса контрабандни цигари задържаха митничарите, укрити в табуретки и ракла (ВИДЕО)
Министерство на културата: Категорично не е вярно, че отстраняваме директора на Народния театър Министерство на културата: Категорично не е вярно, че отстраняваме директора на Народния театър
Чете се за: 01:40 мин.
Танкерът "Кайрос" успешно тръгна към Бургаския залив Танкерът "Кайрос" успешно тръгна към Бургаския залив
Чете се за: 01:00 мин.
Деница Сачева: Няма да участваме в съставяне на друг кабинет в рамките на 51-вото Народно събрание Деница Сачева: Няма да участваме в съставяне на друг кабинет в рамките на 51-вото Народно събрание
Чете се за: 06:15 мин.
Лични финанси: Какви ще са цените на колите след приемането на еврото в България? Лични финанси: Какви ще са цените на колите след приемането на еврото в България?
Чете се за: 03:17 мин.
Класна стая за всички: Приобщаващото образование в училище „Васил Левски“ – Караджово Класна стая за всички: Приобщаващото образование в училище „Васил Левски“ – Караджово
Чете се за: 06:45 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: ПП-ДБ отиват на консултации при президента Румен Радев
НА ЖИВО: ПП-ДБ отиват на консултации при президента Румен Радев
Чете се за: 02:07 мин.
Политика
Деница Сачева: Няма да участваме в съставяне на друг кабинет в рамките на 51-вото Народно събрание Деница Сачева: Няма да участваме в съставяне на друг кабинет в рамките на 51-вото Народно събрание
Чете се за: 06:15 мин.
У нас
Кога ще бъде гласуван удължителният закон на бюджета? Кога ще бъде гласуван удължителният закон на бюджета?
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Танкерът "Кайрос" успешно тръгна към Бургаския залив Танкерът "Кайрос" успешно тръгна към Бургаския залив
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
След арестите на полицаи: Очакват се подробности по разследването
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Атаката на Бондай бийч: Нападателите са баща и син
Чете се за: 00:57 мин.
По света
В търсене на мир - продължават срещите на Зеленски в Берлин
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Стотици дакели на коледна разходка в лондонския "Хайд парк"
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ