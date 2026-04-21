Костадин Костадинов: Трябва да признаем, че на тези...
В развитие

БЪЛГАРИЯ ГЛАСУВА

НА ЖИВО: Бойко Борисов: Българският народ е уморен да слуша оправданията на партиите, затова даде подкрепа на Радев

Томислав Дончев: Планираме да играем ролята на конструктивна опозиция

ГЕРБ с първи коментар след изборите на 19 април.

Живко Тодоров коментира бъдещите действия на ГЕРБ.

Живко Тодоров, член на изпълнителна комисия ГЕРБ: „Първо, ГЕРБ трябва да запази своя десен, антикорупционен профил и да бъде партията, която излъчва тези послания. Второ – в никакъв случай не трябва да влизаме в безпринципни коалиции. Трето – ще търсим сътрудничество с останалите десни партии в парламента и извън него. България трябва да има силна дясна политика и силно дясно представителство.“

Томислав Дончев заяви, че планират да играят ролята на конструктивна опозиция.

Томислав Дончев, ГЕРБ: „Ситуацията повелява да се вгледаме в себе си. Причината за по-лошия ни резултат е ясна – партньорства, курс на ляво и затова получихме наказание. Българският гражданин ни е отредил ролята на опозиция. От качеството на работата на опозицията зависи и качеството на управлението. Връщане към център-дясно, което включва и курс към бюджетна консолидация. Не можем да си позволим живот на кредит, който да плащат нашите деца. Всичко, свързано с бюджетната политика и образованието, остава наш приоритет. Планираме да играем ролята на конструктивна опозиция – няма да се занимаваме с дребни заяждания, а ще подкрепяме всяка добра идея.“

Бойко Борисов - лидер на ГЕРБ: "„Да поздравим Румен Радев за убедителната победа. Проведе една перфектна кампания и остави по-глупавите да се конкурират помежду си. Той остана настрана и, както казва народът – „докато двама се карат, третият печели". Българският народ е уморен да слуша оправданията на партиите, затова даде подкрепа на Радев. Резултатът показва ясно политическо мнозинство. В този контекст можем да пожелаем успех, като се надяваме добрите намерения да се реализират, защото всички ние живеем в тази държава .“

