НА ЖИВО: Бойко Борисов: Българският народ е уморен да слуша оправданията на партиите, затова даде подкрепа на Радев

ГЕРБ с първи коментар след изборите на 19 април.

Живко Тодоров коментира бъдещите действия на ГЕРБ.

Живко Тодоров, член на изпълнителна комисия ГЕРБ: „Първо, ГЕРБ трябва да запази своя десен, антикорупционен профил и да бъде партията, която излъчва тези послания. Второ – в никакъв случай не трябва да влизаме в безпринципни коалиции. Трето – ще търсим сътрудничество с останалите десни партии в парламента и извън него. България трябва да има силна дясна политика и силно дясно представителство.“

Томислав Дончев заяви, че планират да играят ролята на конструктивна опозиция.

Томислав Дончев, ГЕРБ: „Ситуацията повелява да се вгледаме в себе си. Причината за по-лошия ни резултат е ясна – партньорства, курс на ляво и затова получихме наказание. Българският гражданин ни е отредил ролята на опозиция. От качеството на работата на опозицията зависи и качеството на управлението. Връщане към център-дясно, което включва и курс към бюджетна консолидация. Не можем да си позволим живот на кредит, който да плащат нашите деца. Всичко, свързано с бюджетната политика и образованието, остава наш приоритет. Планираме да играем ролята на конструктивна опозиция – няма да се занимаваме с дребни заяждания, а ще подкрепяме всяка добра идея.“