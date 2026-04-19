Начало на изборния ден в Кърджали: 542 секции отвориха навреме, 20 членове на СИК не се явиха

Изборният ден в Кърджали започна във всички 542 секции навреме. Двадесет членове на СИК, част от тях на ръководни позиции, не са се явили. Районната избирателна комисия е изчакала пристигането им до 8:30 ч., а там, където това не се е случило, служебно е назначила нови председатели, заместник-председатели и секретари.

В окончателните избирателни списъци в областта фигурират 272 101 избиратели.