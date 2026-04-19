Гласуването в Лондон започна с опашки и недостиг на машини

Виолета Русенова от Виолета Русенова
Всичко от автора
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
И във Великобритания броят на избирателните секции е по-малък. Тротоарът пред посолството ни в Лондон е запълнен. Хората, попълват декларации на масички, които са изнесени отвън. Такава е обстановката още даже от 6.30 часа, когато преди да отворят първите секции хората чакат търпеливо своя ред.

Проблемът е, че само в три от секциите има машина. Голяма част от хората обаче искат да гласуват именно на машина, което води до допълнителни опашки. Наложи се тук преди малко и британската полиция да посети посолството, за да разбере какво се случва. Беше проведен разговор с един от членовете на комисията, който каза, че всичко е наред. Полицията искаше да получи уверение, че струпалите се хора няма да създадат някакви трудности за преминаващите, защото тук е и туристическа зона.

Екипът на „По света и у нас“ получи информация, че в секциите в северен и в източен Лондон, където има само едно изборно помещение, има огромни опашки, чака се повече от час. А тук информацията вътре от посолството е, че за краткото време до момента са гласували двойно повече хора.

"Идвам от съседния квартал, пътувах 10 минути с кола. Последните 5 години колко пъти сме гласували. На всичките съм бил. Няма как да се откажа. Надявам се да има по-висока избирателна активност. Преди няколко години на Великден гласувах и чаках 45 минути в тази посока."

"- Пътувам доста отдалеч, от Брайтън - час, час и половина - с влак, рейст, метро.

БНТ: И не се отказвате и идвате?

Не. Искам България да се оправи."

"България да стане ориентирана в правилната посока.

- БНТ: Вашите деца къде искате да живеят?

-Искам да са жители на света. Дори да има опашки ще гласуваме задължиелно."

Вижте повече в прякото включване на Виолета Русинова.



