Националите по футбол до 17 години се събират на лагер

Младите "лъвове" ще се готвят за европейските квалификации в Малта.
Юношеският национален отбор на България до 17 години се събира на лагер преди европейските квалификации в Малта, съобщиха от Българския футболен съюз.
Селекцията, която ще бъде водена от Светослав Петров, ще се изправи в Група Б срещу домакините от Малта, Фарьорските острови и Люксмебург. Подготовката за мачовете започва в неделя, 6 април, на терените на Национална футболна база „Бояна“.
Списък на повиканите футболисти:
Александър Росенов Калчев - ПФК Левски (София)
Божидар Мирославов Жечев – УК Сампдория (Геноа)
Борислав Бориславов Стоичков - ПФК Септември (София)
Валентино Бориславов Върбанов - ПФК ЦСКА София U16 (София)
Венислав Мирославов Михайлов - ПФК Септември (София)
Емануил Стилиянов Няголов - ПФК Черно море (Варна)
Илиан Светославов Гатински - ПФК Лудогорец (Разград)
Калоян Божков Божков - ФК Локомотив Загреб (Загреб)
Кристиан Красимиров Михайлов - ПФК Черно море (Варна)
Максим Весков Минков - ПФК Лудогорец (Разград)
Мартин Пейчев - Уест Хем (Лондон)
Мартин Росенов Портарски - ФК Национал (София)
Никола Генчев Генчев - ПФК Септември (София)
Огнян Дилянов Владимиров - ПФК Левски (София)
Пламен Валентинов Пенев - УС Лече (Лече)
Радостин Светославов Стоилов - ПФК Левски (София)
Самуил Стойков Цонов - ПФК Ботев (Пловдив)
Сашо Стоянов Грънчаров - ПФК Левски (София)
Симеон Красимиров Турлаков - ПФК Ботев (Пловдив)
Стоян Константинов Лазаров - ПФК Левски (София).