Националите по футбол до 17 години се събират на лагер

Юношеският национален отбор на България до 17 години се събира на лагер преди европейските квалификации в Малта, съобщиха от Българския футболен съюз.

Селекцията, която ще бъде водена от Светослав Петров, ще се изправи в Група Б срещу домакините от Малта, Фарьорските острови и Люксмебург. Подготовката за мачовете започва в неделя, 6 април, на терените на Национална футболна база „Бояна“.

Списък на повиканите футболисти:

Александър Росенов Калчев - ПФК Левски (София)

Божидар Мирославов Жечев – УК Сампдория (Геноа)

Борислав Бориславов Стоичков - ПФК Септември (София)

Валентино Бориславов Върбанов - ПФК ЦСКА София U16 (София)

Венислав Мирославов Михайлов - ПФК Септември (София)

Емануил Стилиянов Няголов - ПФК Черно море (Варна)

Илиан Светославов Гатински - ПФК Лудогорец (Разград)

Калоян Божков Божков - ФК Локомотив Загреб (Загреб)

Кристиан Красимиров Михайлов - ПФК Черно море (Варна)

Максим Весков Минков - ПФК Лудогорец (Разград)

Мартин Пейчев - Уест Хем (Лондон)

Мартин Росенов Портарски - ФК Национал (София)

Никола Генчев Генчев - ПФК Септември (София)

Огнян Дилянов Владимиров - ПФК Левски (София)

Пламен Валентинов Пенев - УС Лече (Лече)

Радостин Светославов Стоилов - ПФК Левски (София)

Самуил Стойков Цонов - ПФК Ботев (Пловдив)

Сашо Стоянов Грънчаров - ПФК Левски (София)

Симеон Красимиров Турлаков - ПФК Ботев (Пловдив)

Стоян Константинов Лазаров - ПФК Левски (София).