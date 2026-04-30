Надежда Йорданова: Разделението на ПП-ДБ е грешка

„Демократична България“ ще бъде самостоятелна парламентарна група в 52-рото Народно събрание. Това заяви Надежда Йорданова преди началото на първото заседание на 52-рото Народно събрание и коментира, че разделнието между ПП и ДБ е политическа грешка.

„Вчера от наша страна това решение беше определено като грешка. Същевременно с ПП имаме общи цели и вярвам, че ще намерим път за ефективно взаимодействие.“

„В 52-рото Народно събрание ДБ ще бъде отделна самостоятелна група. Нашето желание, което отстоявахме вчера на общата ни среща с колегите ПП, от ПП беше да регистрираме общата парламентарна група, така както сме се явили на изборите и сме получили подкрепата от над 400 хиляди избори“, каза Надежда Йорданова от ДБ.

"Аз не мога да говоря от името на колегите „Продължаваме промяната“. Мога да обясня нашата позиция. В България има нова ситуация. Избирателите натовариха със връх власт една първата политическа сила. Тогава, когато има концентрация на власт особена отговорност на опозицията да бъде единна и ефективна, за да може да гарантира демократичния ред в страната. Така че за нас нито една математика нито едно техническо средство не може да бъде оправдание за нереализирането на тази голяма политическа цел.“