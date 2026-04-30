Надежда Йорданова: Разделението на ПП-ДБ е грешка
„Демократична България“ ще бъде самостоятелна парламентарна група в 52-рото Народно събрание. Това заяви Надежда Йорданова преди началото на първото заседание на 52-рото Народно събрание и коментира, че разделнието между ПП и ДБ е политическа грешка.
„Вчера от наша страна това решение беше определено като грешка. Същевременно с ПП имаме общи цели и вярвам, че ще намерим път за ефективно взаимодействие.“
„В 52-рото Народно събрание ДБ ще бъде отделна самостоятелна група. Нашето желание, което отстоявахме вчера на общата ни среща с колегите ПП, от ПП беше да регистрираме общата парламентарна група, така както сме се явили на изборите и сме получили подкрепата от над 400 хиляди избори“, каза Надежда Йорданова от ДБ.
"Аз не мога да говоря от името на колегите „Продължаваме промяната“. Мога да обясня нашата позиция. В България има нова ситуация. Избирателите натовариха със връх власт една първата политическа сила. Тогава, когато има концентрация на власт особена отговорност на опозицията да бъде единна и ефективна, за да може да гарантира демократичния ред в страната. Така че за нас нито една математика нито едно техническо средство не може да бъде оправдание за нереализирането на тази голяма политическа цел.“
По думите на Йорданова ДБ ще бъдат силна и градивна опозиция, но не и тиха опозиция.
„Нашият фокус като опозиция в парламента, ще бъде на първо място да реализираме някои и от приоритети и зорко ще следим поведението на управляващите“, каза Атанас Атанасов от ДБ.
„ Дължим извинение на нашите избиратели, макар не ние да сме предизвикали това разцепление, те не са гласували за отделни парламентарни групи“, каза Ивайло Мирчев.