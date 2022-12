Наградата за MVP в НБА ще носи името на Майкъл Джордан

Наградата за "Най-полезен" играч в НБА вече е с нов дизайн и ще носи името на легендата Майкъл Джордан. Това обявиха от лигата отвъд океана.

В създаването на приза е участвал самият Майкъл Джордан, който е носител на 5 такива отличия в най-силното първенство в света. В центъра му е поставена фигура на играч, насочил се към самия връх. Авторите му искат да покажат, че упоритата работа води до нещо велико.

НБА също така ще дава награда и за играч с ключов принос в чест на Джери Уест. Името на Хаким Олайджуон ще бъде на приза за "Най-добър борец", а този за "Новобранец №1" ще бъде наречен на друга голям играч Уилт Чембърлейн. Званието "Най-добър шести играч" ще бъде на името на Джон Хавличек, а този за "Най-прогресиращ баскетболист" ще се казва Джордж Микан.

Paying tribute to the legends that embody these prestigious awards -- former Lakers Wilt Chamberlain, Jerry West, and George Mikan will now have NBA Awards named after them.



Rookie of the Year, Most Improved Player, and Clutch Player of the Year trophies have been unveiled. pic.twitter.com/GJUbeCAEmJ