ИЗВЕСТИЯ

"Аз съм юрист, а не популист" - Наталия...
Чете се за: 02:45 мин.
Президентът Радев: Само партията, която лично аз обявя,...
Чете се за: 03:17 мин.

Напрежение на протеста срещу еврото на пътя за Прохода на Републиката

от БНТ , Репортер: Иван Янев
Чете се за: 00:45 мин.
протест еврото прохода републиката
Снимка: БГНЕС
Граждани излязоха на протест на пътя за Прохода на Републиката. Протестиращите настояват за запазване на българския лев и незабавна оставка на правителството.

Организаторите определят акцията като гражданско неподчинение в защита на националния суверенитет и икономическата независимост на страната. На място има засилено полицейско присъствие и жандармерия.

Малко преди началото на демонстрацията се стигна до напрежение между протестиращите и жандармерията, след като хората не бяха допуснати да застанат на пътното платно. При опит да преминат, те бяха изблъскани от силите на реда. Има няколко пострадали полицаи от жандармерията.

