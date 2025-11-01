Напрежение на протеста срещу еврото на пътя за Прохода на Републиката

Граждани излязоха на протест на пътя за Прохода на Републиката. Протестиращите настояват за запазване на българския лев и незабавна оставка на правителството.

Организаторите определят акцията като гражданско неподчинение в защита на националния суверенитет и икономическата независимост на страната. На място има засилено полицейско присъствие и жандармерия.

Малко преди началото на демонстрацията се стигна до напрежение между протестиращите и жандармерията, след като хората не бяха допуснати да застанат на пътното платно. При опит да преминат, те бяха изблъскани от силите на реда. Има няколко пострадали полицаи от жандармерията.