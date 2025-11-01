БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Радев: Само партията, която лично аз обявя,...
Чете се за: 03:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Аз съм юрист, а не популист" - Наталия Киселова с първи коментар пред БНТ след оттеглянето си от поста

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Запази

По думите ѝ, решението не е било продиктувано от натиск, а от "уважение към институцията"

съм юрист популист наталия киселова първи коментар бнт оттеглянето парламента
Снимка: БНТ
Слушай новината

Бившият вече председател на Народното събрание доц. Наталия Киселова даде първото си интервю пред БНТ след решението да се оттегли от поста. Тя заяви в студиото на "Денят започва с Георги Любенов", че то не е било продиктувано от натиск, а от "уважение към институцията и желанието да се запази духът на парламентаризма".

Вижте целия разговор в "Денят започва с Георги Любенов"

"Аз съм юрист, а не популист. Вярвам, че законът трябва да се спазва, дори когато не е удобно политически", каза Киселова.

По думите ѝ напрежението в Народното събрание е нормално след преформатиране на мнозинството, но не бива да се подценяват последиците:

"Не съм изненадана от поведението на Борисов - няма нужда да се коментира. Важното е институциите да останат стабилни, защото политическите конфигурации се сменят, но държавата трябва да функционира."

Киселова отказа да коментира лични нападки, но подчерта, че решението ѝ да не допусне референдума за еврото е било юридически обосновано:

"Президентът може да има своето мнение, но аз постъпих така, както би постъпил всеки държавник. Решението ми ще бъде проверено от Конституционния съд и аз нямам притеснение от това."

Попитана за състоянието на левицата, Киселова коментира, че несъгласието вътре в партията е естествен процес:

"Несъгласните в момента имат възможност за по-силна изява. Не мога да кажа, че БСП е упоена, само по плодно дърво се хвърлят камъни", каза тя.

По думите ѝ, участието на БСП в управлението не е загубило смисъл:

"Моето присъствие в Народното събрание беше, за да покажа, че не сме младши партньори. Но понякога трябва да направиш крачка назад, за да запазиш уважението."

Наталия Киселова определи изминалите месеци като "интензивни и тежки", но заяви, че няма драма около решението ѝ:

"В политиката цената винаги е по-висока в края, отколкото човек си представя в началото. Но ако си влязъл с добри намерения, излизаш с чиста съвест."

Тя допълни, че няма амбиция да се връща на висок пост.

Според нея, политиката трябва да се върне към съдържанието, а не към спектакъла:

"Целта на политиката не е да те дават по телевизията, а да подобряваш живота на хората. Парламентът трябва да си върне духа на уважение и разумен дебат."

#ротация на председателя на НС #ротация на председателя на парламента #преформатиране на коалицията # Наталия Киселова

Последвайте ни

ТОП 24

Пентагонът одобри доставката на далекобойни ракети "Томахоук" на Украйна
1
Пентагонът одобри доставката на далекобойни ракети...
Илияна Йотова: Кого лъжем? Нашият дефицит е много по-висок от този, който се представя
2
Илияна Йотова: Кого лъжем? Нашият дефицит е много по-висок от този,...
Болница получи административно наказание заради случая с младежа, който се хвърляше под движещи се коли и след това се самоуби
3
Болница получи административно наказание заради случая с младежа,...
Издирваното 15-годишно момиче е открито в добро физическо и психическо здраве
4
Издирваното 15-годишно момиче е открито в добро физическо и...
"Пакост или лакомство": Деца и родители празнуват Хелоуин в цялата страна
5
"Пакост или лакомство": Деца и родители празнуват Хелоуин...
Над 40 тома са доказателствата по делото срещу Благомир Коцев
6
Над 40 тома са доказателствата по делото срещу Благомир Коцев

Най-четени

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
2
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Напусна ни Иван Тенев
3
Напусна ни Иван Тенев
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
4
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
5
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
6
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...

Още от: Политика

Ивайло Мирчев: КПК се превърна в бухалка – ще настояваме за закриването ѝ
Ивайло Мирчев: КПК се превърна в бухалка – ще настояваме за закриването ѝ
Президентът Радев: Само партията, която лично аз обявя, може да бъде моя партия Президентът Радев: Само партията, която лично аз обявя, може да бъде моя партия
Чете се за: 03:17 мин.
Казусът със сигнала за документно престъпление на депутат от "Величие" е обсъден на председателски съвет в парламента Казусът със сигнала за документно престъпление на депутат от "Величие" е обсъден на председателски съвет в парламента
Чете се за: 01:00 мин.
Венко Сабрутев: Подкрепихме днешното решение, за да има горива в България Венко Сабрутев: Подкрепихме днешното решение, за да има горива в България
Чете се за: 01:47 мин.
Петър Дилов: Няма недостиг на гориво в България Петър Дилов: Няма недостиг на гориво в България
Чете се за: 02:45 мин.
Ключово споразумение: ББР и Регионалното министерство определиха как ще се плащат общински проекти Ключово споразумение: ББР и Регионалното министерство определиха как ще се плащат общински проекти
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Президентът Радев: Само партията, която лично аз обявя, може да бъде моя партия
Президентът Радев: Само партията, която лично аз обявя, може да...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
"Аз съм юрист, а не популист" - Наталия Киселова с първи коментар пред БНТ след оттеглянето си от поста "Аз съм юрист, а не популист" - Наталия Киселова с първи коментар пред БНТ след оттеглянето си от поста
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Ивайло Мирчев: КПК се превърна в бухалка – ще настояваме за закриването ѝ Ивайло Мирчев: КПК се превърна в бухалка – ще настояваме за закриването ѝ
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Честваме Деня на народните будители! Честваме Деня на народните будители!
Чете се за: 01:30 мин.
Общество
Архангелова задушница е!
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Една година от трагедията в Нови Сад: Почит към жертвите и протести
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Пентагонът даде зелена светлина за ракети "Томахоук" за...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Летище Пловдив пита пътниците: къде искате да летим?
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ