БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Аз съм юрист, а не популист" - Наталия...
Чете се за: 02:45 мин.
Президентът Радев: Само партията, която лично аз обявя,...
Чете се за: 03:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Премиерът Росен Желязков: Будителите с техния добър пример са това, което ни обединява днес

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Запази

Желязков откри реновирани кабинети по биология и по информационни технологии

премиерът росен желязков будителите техния добър пример обединява
Снимка: Министерски съвет
Слушай новината

Днес се обръщаме към всички, които са дали своя принос за това българският дух да преживее трудни времена и да пребъде. Честваме будителите, които през трудните времена на потисничество, иго, войни, са събуждали духа, добродетелите в българите и са пример. Това заяви министър-председателят Росен Желязков по време на тържественото честване на Деня на народните будители в СУ "Братя Каназиреви" в Разлог, съобщиха от правителствената пресслужба.

Премиерът Желязков посочи, че именно търсенето на добрите примери е това, което обединява обществото ни днес. Сигурен съм, че тук сред вас ще има бъдещи будители, затова гледаме на вас с упование и надежда, обърна се Желязков към учениците. Министър-председателят открои важната роля на учителите и изрази своята благодарност за всеотдайния им и вдъхновяващ труд.

В края на словото си министър-председателят Росен Желязков отново се обърна към учениците. Бъдете добри хора, следвайте примера на будителите, с който се гордеем, заяви Желязков.

Премиерът Росен Желязков откри реновираните кабинети по биология и по информационни технологии в училището. За модернизирането им са закупени съответно 3D принтер и уреди за лабораторни и практически дейности. Министър-председателят поздрави ръководството на училището за стремежа в учебното заведение да се преподава на възможно най-високо ниво.

снимки: Министерски съвет

#премиерът Росен Желязков #Деня на будителите #Разлог #Деня на народните будители

Последвайте ни

ТОП 24

Болница получи административно наказание заради случая с младежа, който се хвърляше под движещи се коли и след това се самоуби
1
Болница получи административно наказание заради случая с младежа,...
Пентагонът одобри доставката на далекобойни ракети "Томахоук" на Украйна
2
Пентагонът одобри доставката на далекобойни ракети...
Напрежение на протеста срещу еврото на пътя за Прохода на Републиката (СНИМКИ)
3
Напрежение на протеста срещу еврото на пътя за Прохода на...
"Пакост или лакомство": Деца и родители празнуват Хелоуин в цялата страна
4
"Пакост или лакомство": Деца и родители празнуват Хелоуин...
Ще поскъпнат ли жилищата след влизането в еврозоната?
5
Ще поскъпнат ли жилищата след влизането в еврозоната?
Трагедия в София: Мъж застреля жена в магазин тази нощ
6
Трагедия в София: Мъж застреля жена в магазин тази нощ

Най-четени

Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
1
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
2
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Напусна ни Иван Тенев
3
Напусна ни Иван Тенев
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
4
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
5
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
6
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...

Още от: Култура

В Деня на будителите: Президентът награди шестима младежи за техните постижения
В Деня на будителите: Президентът награди шестима младежи за техните постижения
Празнични шествия за Деня на народните будители Празнични шествия за Деня на народните будители
Чете се за: 01:55 мин.
Честваме Деня на народните будители! Честваме Деня на народните будители!
Чете се за: 01:30 мин.
България ще участва отново на "Евровизия" България ще участва отново на "Евровизия"
Чете се за: 01:57 мин.
Културни дейци ще бъдат удостоени с Почетния знак на президента за Деня на народните будители Културни дейци ще бъдат удостоени с Почетния знак на президента за Деня на народните будители
Чете се за: 02:07 мин.
Творци, артисти, читалищни и научни дейци бяха отличени с наградата "Златен век" (СНИМКИ) Творци, артисти, читалищни и научни дейци бяха отличени с наградата "Златен век" (СНИМКИ)
Чете се за: 04:52 мин.

Водещи новини

Празнични шествия за Деня на народните будители
Празнични шествия за Деня на народните будители
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Премиерът Росен Желязков: Будителите с техния добър пример са това, което ни обединява днес Премиерът Росен Желязков: Будителите с техния добър пример са това, което ни обединява днес
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
В Деня на будителите: Президентът награди шестима младежи за техните постижения В Деня на будителите: Президентът награди шестима младежи за техните постижения
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Година след трагедията в Нови Сад: 16 бели гълъба в памет на жертвите Година след трагедията в Нови Сад: 16 бели гълъба в памет на жертвите
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Напрежение на протеста срещу еврото на пътя за Прохода на...
Чете се за: 00:45 мин.
Регионални
Президентът Радев: Само партията, която лично аз обявя, може да...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
"Аз съм юрист, а не популист" - Наталия Киселова с първи...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Архангелова задушница е!
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ