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НАСА представи новия си експериментален летателен апарат X-70

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Космическата агенция НАСА представи новия си експериментален летателен апарат X-70 Fractal, който ще ускори разработването и изпитването на съвременни авиационни технологии, съобщи НАСА на сайта си. Апаратът беше представен по време на форума UP.Summit в Космическия център „Кенеди“ във Флорида.

Пилотираният X-70 разполага с усъвършенствана система за управление на полета, която може бързо да бъде преконфигурирана. Това ще позволи на НАСА да изследва маневреността на летателния апарат по начини, които досега не са били демонстрирани при пилотирани полети. Апаратът може да носи до 907 килограма експериментално оборудване, разположено във вътрешни и външни отделения, което ще осигури възможности за различни научни изследвания и летателни изпитания.

„X-70 Fractal предоставя на НАСА високопроизводителна пилотирана платформа за изпитване в реални полетни условия на усъвършенствани системи за управление, маневреност и други авангардни технологии“, отбеляза администраторът на агенцията Джаред Айзъкман.

По думите му първият полет на апарата под егидата на НАСА се очаква в рамките на следващите две години.

X-70 може да достигне височина до 13,7 километра и да има оперативен обсег над 2778 километра. Модулната конструкция и възможността за бърза смяна на експерименталното оборудване ще позволят на изследователските екипи да преминават бързо от един експеримент към следващия, посочват от НАСА.

Апаратът X-70 се присъединява към поредицата експериментални самолети на американската агенция, сред които са Bell X-1, преодолял за първи път звуковата бариера през 1947 г., хиперзвуковият X-15 и способният на безшумен свръхзвуков полет X-59.

#експериментален апарат #летателен апарат #НАСА

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