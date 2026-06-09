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Николай Денков пита премиера за позицията на правителството за военната помощ за Украйна

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Снимка: БТА/Архив
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Изпращам парламентарен въпрос към премиера Румен Радев, за да изясни каква точно е позицията на българското правителство по въпроса. Това написа председателят на парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ Николай Денков в профила си във Фейсбук, след като по-рано днес министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че правителството не предвижда предоставянето на повече оръжие на украинската армия. Според Стоянов е време да се седне на масата на преговори и да се търси справедлив мир.

„И трябва ли, ако България бъде нападната от агресор, да се предадем веднага, за да има „справедлив и устойчив мир“, пише още Денков.

По думите му преди два дни външният министър Велислава Петрова е призовала за ефективна военна подкрепа за Украйна, съчетана с икономически санкции срещу Русия и дипломация. Това стана в интервю за френска медия, което беше широко цитирано и у нас, добави той.

Днес министърът на отбраната Димитър Стоянов обяви пред български журналисти, че България спира въоръжението за Украйна. Новината веднага е цитирана от международни медии, пише още Денков.

Ако това е някаква стратегия да се угоди на всички, не работи. Ако министрите в правителство не си говорят, е още по-зле, коментира той.

Позиции изказаха и от ГЕРБ и „Демократична България“.

Решението за военна помощ за Украйна не е решение за Украйна. То е решение за мястото на България в Европа през следващите двадесет години, заявиха от ГЕРБ.

Спирането на военната помощ за Украйна не е просто външнополитически завой. Това е стратегическа грешка, която пряко засяга сигурността на България, написа народният представител от ДБ Ивайло Мирчев.

#военна помощ #военна помощ за Украйна #Николай Денков

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