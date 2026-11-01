Нормално започна изборният ден в Сливенска област, отстраниха дефект в машина

Нормално започна изборният ден в Сливенска област. Всички секционни избирателни комисии са отворени. Изборна машина в секцията в село Трапоклово е дала дефект, но той е отстранен и изборният ден там протича нормално, съобщиха от Районната избирателна комисия.

На втория тур на президентските избори в Сливенска област право на глас имат 170 477 души. На територията на областта няма промяна в броя на избирателните секции спрямо първия тур и те са 292. В 126 от тях се гласува с една машина, в 62 секции с две машини, а в 104 само с хартиена бюлетина.

На първия тур на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври в Сливенска област избирателната активност е била 15,58%, като правото си на глас тогава са упражнили 26 332 души.