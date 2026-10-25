Новото летище в Сидни от днес започна да обслужва пътници

Новото летище в най-големия австралийски град Сидни днес започна да обслужва пътнически полети, съобщи Ройтерс.

Премиерът на Австралия Антъни Албанезе определи събитието като важен момент в развитието на града и каза:

"За първи път от над 50 години Австралия открива голямо ново летище."

Проектът е на стойност 5,6 млрд. австралийски долара (около 3,5 млрд. евро).

Летището, наречено "Уестърн Сидни", е разположено в Баджерис Крийк на около 60 км от центъра на Сидни. За разлика от досегашното основно летище на града, което е по-близо до централната част и обслужва самолети само в интервала от 6.00 ч. до 23.00 ч. заради ограничения на шума, новото летище ще работи денонощно.

Летището има капацитет да обслужва над 80 милиона пътници годишно. Планирането на летището продължи 15 години, а самото строителство – 7. Строителните дейности завършиха през юли 2025 г., а от юли тази година то започна да обслужва товарни полети.