Австралия се готви за по-горещо от обичайното лято заради засилващото се явление Ел Ниньо, което повишава риска от екстремни температури и горещи вълни, предупреди националната метеорологична служба.

В последната си дългосрочна климатична прогноза Австралийската метеорологична служба предвижда над 80% вероятност дневните и нощните температури да бъдат над средните за периода декември – февруари в почти цялата страна. Вероятността за необичайно топли нощи е три до четири пъти по-висока от обичайното в голяма част от Австралия.

За голяма част от северната част на Западна Австралия и Северната територия, както и за някои райони на югоизток, включително голяма част от остров Тасмания, се очакват валежи под средните нива. Над средното количество валежи се прогнозира за части от южната част на Куинсланд и североизточната част на Нов Южен Уелс.

Метеорологичната служба обаче предупреди, че в Северна Австралия през влажния сезон все още са възможни силни гръмотевични бури, тропически циклони, интензивни валежи и наводнения.

"Ел Ниньо е силно до много силно и продължава да се засилва, като според климатичните модели се очаква да достигне пика си през декември или януари", съобщи метеорологичната служба.

Температурите на морската повърхност около южните и югоизточните части на Австралия са с до 3 градуса по Целзий над средните стойности. По-топлите океански води могат да засилят бурите, тропическите циклони и интензивните валежи, като осигуряват допълнителна влага и енергия на атмосферата, посочи метеорологичната служба.

Температурите на морската повърхност в световен мащаб също остават на рекордни нива. Октомври 2026 г. е бил най-топлият октомври в историята на наблюденията, със средна температура с 1,05 градуса над базовата стойност за периода 1961-1990 г.